https://ria.ru/20221027/donbass-1827297081.html

Независимый Донбасс без России не выжил бы, заявил Путин

Независимый Донбасс без России не выжил бы, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Независимый Донбасс без России не выжил бы, заявил Путин

Народные республики Донбасса не смогли бы выжить без включения их в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:13

2022-10-27T18:13

2022-10-27T20:12

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Народные республики Донбасса не смогли бы выжить без включения их в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин."Признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы? Это вообще неприемлемо. Значит, мы должны были бы сделать следующее, что мы и сделали – включили их в состав Российского государства. Они одни не выживут, это очевидный факт", - сказал глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы должны что-то делать с Донбассом. Люди восемь лет под обстрелами живут, которые, кстати, и продолжаются до сих пор. Мы должны были что-то для себя решить, а что мы могли решить - признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы - это вообще неприемлемо", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Путин о включении Народных республик Донбасса в состав России: "Они одни не выживут" Народные республики Донбасса не смогли бы выжить без включения их в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин. 2022-10-27T18:13 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донбасс, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр