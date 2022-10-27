https://ria.ru/20221027/donbass-1827297081.html
Независимый Донбасс без России не выжил бы, заявил Путин
Независимый Донбасс без России не выжил бы, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Независимый Донбасс без России не выжил бы, заявил Путин
Народные республики Донбасса не смогли бы выжить без включения их в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:13
2022-10-27T18:13
2022-10-27T20:12
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Народные республики Донбасса не смогли бы выжить без включения их в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин."Признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы? Это вообще неприемлемо. Значит, мы должны были бы сделать следующее, что мы и сделали – включили их в состав Российского государства. Они одни не выживут, это очевидный факт", - сказал глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Мы должны что-то делать с Донбассом. Люди восемь лет под обстрелами живут, которые, кстати, и продолжаются до сих пор. Мы должны были что-то для себя решить, а что мы могли решить - признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы - это вообще неприемлемо", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о включении Народных республик Донбасса в состав России: "Они одни не выживут"
Народные республики Донбасса не смогли бы выжить без включения их в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин.
2022-10-27T18:13
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:13 27.10.2022 (обновлено: 20:12 27.10.2022)
Независимый Донбасс без России не выжил бы, заявил Путин
Путин: признать независимость Донбасса и бросить его было неприемлемым для России