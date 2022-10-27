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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/donbass-1827172625.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 27.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли города Донецк, Горловка и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:29
2022-10-27T13:29
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
зайцево
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк, Горловка и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:59 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 11.30 и 12.20 украинские военные выпустили в сумме восемь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево и Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
донецк
зайцево
донбасс
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происшествия, горловка, донецк, зайцево, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Зайцево, Вооруженные силы Украины, Донбасс
13:29 27.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Горловке и Зайцево

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк, Горловка и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:59 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 11.30 и 12.20 украинские военные выпустили в сумме восемь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево и Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 октября, 14:59Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкЗайцевоВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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