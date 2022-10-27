https://ria.ru/20221027/donbass-1827172625.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево - РИА Новости, 27.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли города Донецк, Горловка и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:29

2022-10-27T13:29

2022-10-27T13:29

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

зайцево

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк, Горловка и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:59 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 11.30 и 12.20 украинские военные выпустили в сумме восемь снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Зайцево и Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецк

зайцево

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, зайцево, вооруженные силы украины, донбасс