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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 160 боеприпасов по десяти населенным пунктам,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:51
2022-10-27T09:51
2022-10-27T09:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 160 боеприпасов по десяти населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Отмечается, что противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра, РСЗО "Град" и минометы, обстреляв десять населенных пунктов, включая города Донецк и Макеевка. Ранен один человек в Петровском районе Донецка, уточнило представительство.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 89 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 161 боеприпас по территории республики за сутки