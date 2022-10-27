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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.10.2022

Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 160 боеприпасов по десяти населенным пунктам,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:51

2022-10-27T09:51

2022-10-27T09:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 160 боеприпасов по десяти населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Отмечается, что противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра, РСЗО "Град" и минометы, обстреляв десять населенных пунктов, включая города Донецк и Макеевка. Ранен один человек в Петровском районе Донецка, уточнило представительство.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 89 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс