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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 160 боеприпасов по десяти населенным пунктам,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:51
2022-10-27T09:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 160 боеприпасов по десяти населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Отмечается, что противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра, РСЗО "Град" и минометы, обстреляв десять населенных пунктов, включая города Донецк и Макеевка. Ранен один человек в Петровском районе Донецка, уточнило представительство.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 89 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
09:51 27.10.2022
 
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 161 боеприпас по территории республики за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 160 боеприпасов по десяти населенным пунктам, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины… Выпустив 161 единицу различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра, РСЗО "Град" и минометы, обстреляв десять населенных пунктов, включая города Донецк и Макеевка. Ранен один человек в Петровском районе Донецка, уточнило представительство.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 89 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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