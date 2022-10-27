https://ria.ru/20221027/dnr-1827131461.html

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА и технику, сообщила НМ ДНР

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА и технику, сообщила НМ ДНР - РИА Новости, 27.10.2022

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА и технику, сообщила НМ ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек в Донецкой народной республике, 152-миллиметровую гаубицу, два танка, два беспилотника и свыше... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:39

2022-10-27T11:39

2022-10-27T11:40

донецкая народная республика

т-72б

т-80бв

безопасность

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек в Донецкой народной республике, 152-миллиметровую гаубицу, два танка, два беспилотника и свыше десятка единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР в четверг."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", два танка (Т-72Б и Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Для сравнения, накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек, 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники. Эти цифры неизменны плюс-минус все последнее время.

https://ria.ru/20221027/donbass-1827098378.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, т-72б, т-80бв, безопасность