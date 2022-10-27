https://ria.ru/20221027/dnr-1827131461.html
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА и технику, сообщила НМ ДНР
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА и технику, сообщила НМ ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА и технику, сообщила НМ ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек в Донецкой народной республике, 152-миллиметровую гаубицу, два танка, два беспилотника и свыше... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:39
2022-10-27T11:39
2022-10-27T11:40
донецкая народная республика
т-72б
т-80бв
безопасность
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек в Донецкой народной республике, 152-миллиметровую гаубицу, два танка, два беспилотника и свыше десятка единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР в четверг."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", два танка (Т-72Б и Т-64БВ), 11 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Для сравнения, накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек, 155-миллиметровую самоходную гаубицу М109А3, два танка (Т-80БВ и Т-64БВ), девять единиц бронированной и автомобильной техники. Эти цифры неизменны плюс-минус все последнее время.
https://ria.ru/20221027/donbass-1827098378.html
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донецкая народная республика, т-72б, т-80бв, безопасность
Донецкая Народная Республика, Т-72Б, Т-80БВ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
11:39 27.10.2022 (обновлено: 11:40 27.10.2022)
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА и технику, сообщила НМ ДНР
НМ ДНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА, два танка и одну САУ