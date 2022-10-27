https://ria.ru/20221027/diktat-1827341971.html

Многие страны устали жить в условиях внешнего диктата, заявил Путин

Многие страны устали жить в условиях внешнего диктата, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Многие страны устали жить в условиях внешнего диктата, заявил Путин

У России очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата, видят борьбу с ним, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:43

2022-10-27T19:43

2022-10-27T19:52

владимир путин

россия

африка

латинская америка

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. У России очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата, видят борьбу с ним, заявил президент РФ Владимир Путин."И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и, прямо скажем, так мужественно, сам по себе этот факт, сам по себе этот пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете. Вы посмотрите: в некоторых странах Африки российские флаги. Сейчас в Латинской Америке то же самое происходит, в Азии. У нас очень много друзей, и нам ничего не нужно никому навязывать", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент отметил, что очень многие люди - и политические деятели, и рядовые граждане - устали жить в условиях какого-то внешнего диктата. "И, когда они видят пример нашей борьбы с этим диктатом, они и внутренне, и внешне на нашей стороне. И эта поддержка будет только расширяться", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221027/zapad-1827283622.html

россия

африка

латинская америка

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Путин: "У нас очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата" Путин: "У нас очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата" 2022-10-27T19:43 true PT0M48S

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, африка, латинская америка, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"