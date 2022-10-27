https://ria.ru/20221027/diktat-1827341971.html
Многие страны устали жить в условиях внешнего диктата, заявил Путин
Многие страны устали жить в условиях внешнего диктата, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Многие страны устали жить в условиях внешнего диктата, заявил Путин
У России очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата, видят борьбу с ним, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:43
2022-10-27T19:43
2022-10-27T19:52
владимир путин
россия
африка
латинская америка
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. У России очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата, видят борьбу с ним, заявил президент РФ Владимир Путин."И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и, прямо скажем, так мужественно, сам по себе этот факт, сам по себе этот пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете. Вы посмотрите: в некоторых странах Африки российские флаги. Сейчас в Латинской Америке то же самое происходит, в Азии. У нас очень много друзей, и нам ничего не нужно никому навязывать", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент отметил, что очень многие люди - и политические деятели, и рядовые граждане - устали жить в условиях какого-то внешнего диктата. "И, когда они видят пример нашей борьбы с этим диктатом, они и внутренне, и внешне на нашей стороне. И эта поддержка будет только расширяться", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221027/zapad-1827283622.html
россия
африка
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Путин: "У нас очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата"
Путин: "У нас очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата"
2022-10-27T19:43
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, африка, латинская америка, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Африка, Латинская Америка, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:43 27.10.2022 (обновлено: 19:52 27.10.2022)
Многие страны устали жить в условиях внешнего диктата, заявил Путин
Путин: у России очень много друзей и многие устали жить в условиях внешнего диктата