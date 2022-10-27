https://ria.ru/20221027/dialog-1827312135.html

Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, заявил Путин

Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, заявил Путин

Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, если какая-то другая страна к этому готова, заявил президент РФ Владимир Путин. Также Россия готова к... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:38

2022-10-27T18:38

2022-10-27T19:00

сша

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, если какая-то другая страна к этому готова, заявил президент РФ Владимир Путин. Также Россия готова к решению любых вопросов в диалоге с США, еще в декабре прошлого года им предложили продолжить диалог по стратегической стабильности, но ответа не было, добавил он."Мы готовы к решению любых вопросов, мы же не отказываемся. Мы в декабре прошлого года предложили Соединенным Штатам продолжить диалог по стратегической стабильности. Они нам ничего не ответили – в декабре прошлого года. Тишина. Если хотят, мы готовы – пожалуйста. А если не хотят, не надо", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что если США не захотят вернуться к диалогу, то России это и не нужно."Мы развиваем свои современные технологии, средства доставки, в том числе гиперзвуковое оружие, нам в принципе ничего не нужно, мы самодостаточно себя чувствуем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221027/ssha-1827314005.html

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сша, россия, владимир путин, безопасность