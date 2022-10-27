https://ria.ru/20221027/dialog-1827312135.html
Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, заявил Путин
Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, заявил Путин
Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, если какая-то другая страна к этому готова, заявил президент РФ Владимир Путин. Также Россия готова к... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:38
2022-10-27T18:38
2022-10-27T19:00
сша
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, если какая-то другая страна к этому готова, заявил президент РФ Владимир Путин. Также Россия готова к решению любых вопросов в диалоге с США, еще в декабре прошлого года им предложили продолжить диалог по стратегической стабильности, но ответа не было, добавил он."Мы готовы к решению любых вопросов, мы же не отказываемся. Мы в декабре прошлого года предложили Соединенным Штатам продолжить диалог по стратегической стабильности. Они нам ничего не ответили – в декабре прошлого года. Тишина. Если хотят, мы готовы – пожалуйста. А если не хотят, не надо", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что если США не захотят вернуться к диалогу, то России это и не нужно."Мы развиваем свои современные технологии, средства доставки, в том числе гиперзвуковое оружие, нам в принципе ничего не нужно, мы самодостаточно себя чувствуем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221027/ssha-1827314005.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, безопасность
США, Россия, Владимир Путин, Безопасность
18:38 27.10.2022 (обновлено: 19:00 27.10.2022)
Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, заявил Путин
Путин заявил, что Россия готова к вести диалог о стратегической безопасности с желающими
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова вести диалог о стратегической безопасности, если какая-то другая страна к этому готова, заявил президент РФ Владимир Путин. Также Россия готова к решению любых вопросов в диалоге с США, еще в декабре прошлого года им предложили продолжить диалог по стратегической стабильности, но ответа не было, добавил он.
"Мы готовы к решению любых вопросов, мы же не отказываемся. Мы в декабре прошлого года предложили Соединенным Штатам продолжить диалог по стратегической стабильности. Они нам ничего не ответили – в декабре прошлого года. Тишина. Если хотят, мы готовы – пожалуйста. А если не хотят, не надо", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что если США не захотят вернуться к диалогу, то России это и не нужно.
"Мы развиваем свои современные технологии, средства доставки, в том числе гиперзвуковое оружие, нам в принципе ничего не нужно, мы самодостаточно себя чувствуем", - сказал Путин.