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Путин выступил за демократические отношения между странами - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин выступил за демократические отношения между странами
Путин выступил за демократические отношения между странами - РИА Новости, 27.10.2022
Путин выступил за демократические отношения между странами
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировом уровне выступает за демократические отношения с учетом равных интересов всех участников международного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:03
2022-10-27T19:11
россия
политика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировом уровне выступает за демократические отношения с учетом равных интересов всех участников международного общения, а не "золотого миллиарда".Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". После выступления президента модератор сессии Федор Лукьянов спросил Путина, с кем он сам себя ассоциирует - с "верхами" или с "низами". Президент ответил, что ассоциирует себя с "низами" и всегда тонко чувствует, чем живет рядовой человек."То есть на мировом уровне вы на стороне тех, кто не хочет?" - уточнил Лукьянов."Конечно, это входит в круг моих обязанностей - смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чем только что сказал, - за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого "золотого миллиарда", - сказал Путин.
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Путин: "Я за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения"
Путин: "Я за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения"
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россия, политика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Политика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:03 27.10.2022 (обновлено: 19:11 27.10.2022)
 
Путин выступил за демократические отношения между странами

Президент Путин выступил за демократические отношения с учетом равных интересов стран

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировом уровне выступает за демократические отношения с учетом равных интересов всех участников международного общения, а не "золотого миллиарда".
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". После выступления президента модератор сессии Федор Лукьянов спросил Путина, с кем он сам себя ассоциирует - с "верхами" или с "низами". Президент ответил, что ассоциирует себя с "низами" и всегда тонко чувствует, чем живет рядовой человек.
"То есть на мировом уровне вы на стороне тех, кто не хочет?" - уточнил Лукьянов.
"Конечно, это входит в круг моих обязанностей - смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чем только что сказал, - за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого "золотого миллиарда", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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РоссияПолитикаВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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