https://ria.ru/20221027/demokratiya-1827290993.html
Путин выступил за демократические отношения между странами
Путин выступил за демократические отношения между странами - РИА Новости, 27.10.2022
Путин выступил за демократические отношения между странами
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировом уровне выступает за демократические отношения с учетом равных интересов всех участников международного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:03
2022-10-27T18:03
2022-10-27T19:11
россия
политика
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827317810_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_27804e762934f91d8d68b9b6ca87e88c.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировом уровне выступает за демократические отношения с учетом равных интересов всех участников международного общения, а не "золотого миллиарда".Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". После выступления президента модератор сессии Федор Лукьянов спросил Путина, с кем он сам себя ассоциирует - с "верхами" или с "низами". Президент ответил, что ассоциирует себя с "низами" и всегда тонко чувствует, чем живет рядовой человек."То есть на мировом уровне вы на стороне тех, кто не хочет?" - уточнил Лукьянов."Конечно, это входит в круг моих обязанностей - смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чем только что сказал, - за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого "золотого миллиарда", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221027/amerika-1827276689.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827317810_235:0:1675:1080_1920x0_80_0_0_49e77f6b8a4e2d1110d8d07dcd1edf58.jpg
Путин: "Я за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения"
Путин: "Я за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения"
2022-10-27T18:03
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Политика, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:03 27.10.2022 (обновлено: 19:11 27.10.2022)
Путин выступил за демократические отношения между странами
Президент Путин выступил за демократические отношения с учетом равных интересов стран
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировом уровне выступает за демократические отношения с учетом равных интересов всех участников международного общения, а не "золотого миллиарда".
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". После выступления президента модератор сессии Федор Лукьянов
спросил Путина, с кем он сам себя ассоциирует - с "верхами" или с "низами". Президент ответил, что ассоциирует себя с "низами" и всегда тонко чувствует, чем живет рядовой человек.
"То есть на мировом уровне вы на стороне тех, кто не хочет?" - уточнил Лукьянов.
"Конечно, это входит в круг моих обязанностей - смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чем только что сказал, - за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого "золотого миллиарда", - сказал Путин.