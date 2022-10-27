https://ria.ru/20221027/demokratiya-1827290993.html

Путин выступил за демократические отношения между странами

Путин выступил за демократические отношения между странами - РИА Новости, 27.10.2022

Путин выступил за демократические отношения между странами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировом уровне выступает за демократические отношения с учетом равных интересов всех участников международного... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:03

2022-10-27T18:03

2022-10-27T19:11

россия

политика

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827317810_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_27804e762934f91d8d68b9b6ca87e88c.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на мировом уровне выступает за демократические отношения с учетом равных интересов всех участников международного общения, а не "золотого миллиарда".Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". После выступления президента модератор сессии Федор Лукьянов спросил Путина, с кем он сам себя ассоциирует - с "верхами" или с "низами". Президент ответил, что ассоциирует себя с "низами" и всегда тонко чувствует, чем живет рядовой человек."То есть на мировом уровне вы на стороне тех, кто не хочет?" - уточнил Лукьянов."Конечно, это входит в круг моих обязанностей - смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чем только что сказал, - за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого "золотого миллиарда", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221027/amerika-1827276689.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Я за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения" Путин: "Я за демократические отношения с учетом интересов всех участников международного общения" 2022-10-27T18:03 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, политика, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"