https://ria.ru/20221027/demokratiya-1827284027.html

Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций

Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций

Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:52

2022-10-27T17:52

2022-10-27T18:14

в мире

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического, оригинального пути развития. И, прежде всего, мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"