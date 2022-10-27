Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/demokratiya-1827284027.html
Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций
Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций
Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:52
2022-10-27T18:14
в мире
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827283257_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e494dc605e0b6efa1327c86ad3159cd9.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического, оригинального пути развития. И, прежде всего, мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827283257_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_b4c20c2bb55b5cdd48d8d9b00c730ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:52 27.10.2022 (обновлено: 18:14 27.10.2022)
 
Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций

Путин: перед всеми цивилизациями открываются возможности для демократического развития

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического, оригинального пути развития. И, прежде всего, мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Флаги стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 08:00
Постсоветскому пространству пора готовиться к тому, что будет после Украины
 
В миреВладимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала