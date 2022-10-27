https://ria.ru/20221027/demokratiya-1827284027.html
Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций
Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций
Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:52
2022-10-27T17:52
2022-10-27T18:14
в мире
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического, оригинального пути развития. И, прежде всего, мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:52 27.10.2022 (обновлено: 18:14 27.10.2022)
Путин заявил о возможности демократического развития для всех цивилизаций
Путин: перед всеми цивилизациями открываются возможности для демократического развития