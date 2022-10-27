https://ria.ru/20221027/byudzhet-1827299391.html

Расходы бюджета Кубани в 2022 увеличили на 20,1 миллиарда рублей

Расходы бюджета Кубани в 2022 увеличили на 20,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.10.2022

Расходы бюджета Кубани в 2022 увеличили на 20,1 миллиарда рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) в ходе рассмотрения проекта закона о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:19

2022-10-27T18:19

2022-10-27T18:19

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) в ходе рассмотрения проекта закона о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в четверг увеличили доходы бюджета региона на 20,1 миллиарда рублей, на эту же сумму увеличиваются и расходы, сообщила пресс-служба ЗСК."В текущем году доходы региональной казны увеличиваются на 20,1 миллиарда рублей. На эту же сумму увеличивается и расходная часть", - говорится в сообщении.Обращаясь к депутатам, глава региона Вениамин Кондратьев, присутствовавший на сессии, отметил, что принимаемые решения позволяют краевой экономике развиваться."Мы в третий раз вносим изменения в бюджет. Рост собственных доходов за 9 месяцев составляет 15,6%, собрали почти 219 миллиардов рублей, на 26,9 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. И сегодня в условиях беспрецедентных санкций мы говорим о росте бюджета", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, за пять лет прошлого созыва перед регионом ни разу не вставал вопрос о том, что необходимо снять средства с одной бюджетной статьи на другую. "Даже в условиях дефицита. Это свидетельствует о грамотной экономической политике, реализуемой органами исполнительной власти", - пояснил Юрий Бурлачко.Он уточнил, что вносимые в бюджет края изменения свидетельствуют о стабильном состоянии кубанской экономики и успешной работе ее отраслей. Это в конечном итоге позволяет обоснованно планировать деятельность на долгосрочную перспективу."Пропорционально увеличению доходов будет расширена и расходная часть. Дополнительные средства пойдут на наиболее важные и значимые направления экономики и социальной сферы. Увеличивается краевая "подушка безопасности" - резервный фонд администрации края. Это продуманное и обоснованное решение. Ситуация в мире сейчас достаточно напряжённая и, кроме того, не всегда поддающаяся прогнозированию. В случае каких бы то ни было её изменений краевая власть должна иметь свободу маневра, чтобы оперативно реагировать на возможные вызовы и угрозы", - отметил спикер.

https://ria.ru/20221027/mat-1827257874.html

https://ria.ru/20221026/premii-1827042217.html

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краснодарский край

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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край