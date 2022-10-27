https://ria.ru/20221027/blagoustroystvo-1827128935.html

В детсадах Тверской области установлены 55 детских площадок

В детсадах Тверской области установлены 55 детских площадок - РИА Новости, 27.10.2022

В детсадах Тверской области установлены 55 детских площадок

В этом году в детских садах Тверской области установлены 55 детских площадок, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:34

2022-10-27T11:34

2022-10-27T11:34

тверская область

игорь руденя

общество

тверь

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ТВЕРЬ, 27 окт – РИА Новости. В этом году в детских садах Тверской области установлены 55 детских площадок, сообщает пресс-служба регионального правительства.Площадки построены по программе оснащения муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами, которая реализуется в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени. Получателями субсидий для обустройства детских площадок стали 22 муниципальных образования, в том числе Тверь.Кроме того, в 2022-2023 годах в муниципальных образованиях Верхневолжья обустраивают 42 игровых детских комплекса в парках, скверах и на общественных пространствах по программе формирования комфортной городской среды. В этом году детские площадки введены в 20 муниципалитетах, установка остальных запланирована на 2023 год, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221011/prognoz-1823166198.html

тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

игорь руденя, общество, тверь