https://ria.ru/20221027/blagoustroystvo-1827128935.html
В детсадах Тверской области установлены 55 детских площадок
В детсадах Тверской области установлены 55 детских площадок - РИА Новости, 27.10.2022
В детсадах Тверской области установлены 55 детских площадок
В этом году в детских садах Тверской области установлены 55 детских площадок, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:34
2022-10-27T11:34
2022-10-27T11:34
тверская область
игорь руденя
общество
тверь
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ТВЕРЬ, 27 окт – РИА Новости. В этом году в детских садах Тверской области установлены 55 детских площадок, сообщает пресс-служба регионального правительства.Площадки построены по программе оснащения муниципальных детских садов уличными игровыми комплексами, которая реализуется в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени. Получателями субсидий для обустройства детских площадок стали 22 муниципальных образования, в том числе Тверь.Кроме того, в 2022-2023 годах в муниципальных образованиях Верхневолжья обустраивают 42 игровых детских комплекса в парках, скверах и на общественных пространствах по программе формирования комфортной городской среды. В этом году детские площадки введены в 20 муниципалитетах, установка остальных запланирована на 2023 год, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221011/prognoz-1823166198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Общество, Тверь