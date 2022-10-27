https://ria.ru/20221027/biznes-1827330024.html
Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса
Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса - РИА Новости, 27.10.2022
Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса
Режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:07
2022-10-27T19:07
2022-10-27T19:22
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
экономика
владимир путин
бизнес
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту задали вопрос о возможности дальнейшего дерегулирования российской экономики и сокращения регуляторной нагрузки в экстремальных внешнеполитических условиях."Это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221027/sanktsii-1827331521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международный дискуссионный клуб "валдай", экономика, владимир путин, бизнес
Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Экономика, Владимир Путин, Бизнес
19:07 27.10.2022 (обновлено: 19:22 27.10.2022)
Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса
Президент Путин пообещал продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту задали вопрос о возможности дальнейшего дерегулирования российской экономики и сокращения регуляторной нагрузки в экстремальных внешнеполитических условиях.
"Это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год", - сказал Путин.