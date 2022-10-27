https://ria.ru/20221027/biznes-1827330024.html

Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса

Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса - РИА Новости, 27.10.2022

Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса

Режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:07

2022-10-27T19:07

2022-10-27T19:22

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

экономика

владимир путин

бизнес

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту задали вопрос о возможности дальнейшего дерегулирования российской экономики и сокращения регуляторной нагрузки в экстремальных внешнеполитических условиях."Это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221027/sanktsii-1827331521.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, международный дискуссионный клуб "валдай", экономика, владимир путин, бизнес