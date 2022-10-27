https://ria.ru/20221027/belorussiya-1827234653.html

Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии

Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии - РИА Новости, 27.10.2022

Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что перед белорусской армией стоит задача в любую минуту быть готовыми к защите конституционного строя и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:10

2022-10-27T16:10

2022-10-27T16:34

александр лукашенко

в мире

виктор хренин

владимир путин

белоруссия

украина

нато

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что перед белорусской армией стоит задача в любую минуту быть готовыми к защите конституционного строя и территориальной целостности страны.Как сообщила пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале, данное заявление министр сделал, обращаясь к участникам оперативного сбора командного состава, начавшегося накануне. В ходе первого этапа сбора был практически продемонстрирован порядок подготовки и ведения боевых действий различными подразделениями вооруженных сил. Цель второго этапа – скоординировать направленность подготовки армии в 2022/2023 учебном году."События, происходящие сегодня вокруг нашей страны, показывают – вооруженные силы в любую минуту должны быть готовы обеспечить защиту конституционного строя и территориальной целостности своего государства. И наша с вами главная задача: сделать это своевременно и качественно", - сказал министр. Он напомнил, что главнокомандующим вооруженными силами – президентом Белоруссии была поставлена задача не допустить войны на территории республики.Власти Белоруссии заявляли о напряженной ситуации в районе украинско-белорусской границы, указывали на формирование в украинском приграничье крупной группировки усиления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.

https://ria.ru/20221020/podgotovka-1825425764.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827163807.html

белоруссия

украина

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александр лукашенко, в мире, виктор хренин, владимир путин, белоруссия, украина, нато, министерство обороны белоруссии