16:10 27.10.2022 (обновлено: 16:34 27.10.2022)
Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии
Министр обороны Белоруссии Хренин: перед армией стоит задача защиты конституционного строя
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что перед белорусской армией стоит задача в любую минуту быть готовыми к защите конституционного строя и территориальной целостности страны.
Как сообщила пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале, данное заявление министр сделал, обращаясь к участникам оперативного сбора командного состава, начавшегося накануне. В ходе первого этапа сбора был практически продемонстрирован порядок подготовки и ведения боевых действий различными подразделениями вооруженных сил. Цель второго этапа – скоординировать направленность подготовки армии в 2022/2023 учебном году.
20 октября, 16:42Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Польши к войне
"События, происходящие сегодня вокруг нашей страны, показывают – вооруженные силы в любую минуту должны быть готовы обеспечить защиту конституционного строя и территориальной целостности своего государства. И наша с вами главная задача: сделать это своевременно и качественно", - сказал министр. Он напомнил, что главнокомандующим вооруженными силами – президентом Белоруссии была поставлена задача не допустить войны на территории республики.
Власти Белоруссии заявляли о напряженной ситуации в районе украинско-белорусской границы, указывали на формирование в украинском приграничье крупной группировки усиления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.