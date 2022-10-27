Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/belorussiya-1827234653.html
Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии
Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии - РИА Новости, 27.10.2022
Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что перед белорусской армией стоит задача в любую минуту быть готовыми к защите конституционного строя и... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:10
2022-10-27T16:34
александр лукашенко
в мире
виктор хренин
владимир путин
белоруссия
украина
нато
министерство обороны белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_9cff5adec61c9415f6e1e029179e7779.jpg
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что перед белорусской армией стоит задача в любую минуту быть готовыми к защите конституционного строя и территориальной целостности страны.Как сообщила пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале, данное заявление министр сделал, обращаясь к участникам оперативного сбора командного состава, начавшегося накануне. В ходе первого этапа сбора был практически продемонстрирован порядок подготовки и ведения боевых действий различными подразделениями вооруженных сил. Цель второго этапа – скоординировать направленность подготовки армии в 2022/2023 учебном году."События, происходящие сегодня вокруг нашей страны, показывают – вооруженные силы в любую минуту должны быть готовы обеспечить защиту конституционного строя и территориальной целостности своего государства. И наша с вами главная задача: сделать это своевременно и качественно", - сказал министр. Он напомнил, что главнокомандующим вооруженными силами – президентом Белоруссии была поставлена задача не допустить войны на территории республики.Власти Белоруссии заявляли о напряженной ситуации в районе украинско-белорусской границы, указывали на формирование в украинском приграничье крупной группировки усиления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.
https://ria.ru/20221020/podgotovka-1825425764.html
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827163807.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941471_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_1e4d11a8cb43e1a43503a8a3f4a48e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, в мире, виктор хренин, владимир путин, белоруссия, украина, нато, министерство обороны белоруссии
Александр Лукашенко, В мире, Виктор Хренин, Владимир Путин, Белоруссия, Украина, НАТО, Министерство обороны Белоруссии
16:10 27.10.2022 (обновлено: 16:34 27.10.2022)
 
Министр обороны Белоруссии назвал главную задачу армии

Министр обороны Белоруссии Хренин: перед армией стоит задача защиты конституционного строя

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что перед белорусской армией стоит задача в любую минуту быть готовыми к защите конституционного строя и территориальной целостности страны.
Как сообщила пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале, данное заявление министр сделал, обращаясь к участникам оперативного сбора командного состава, начавшегося накануне. В ходе первого этапа сбора был практически продемонстрирован порядок подготовки и ведения боевых действий различными подразделениями вооруженных сил. Цель второго этапа – скоординировать направленность подготовки армии в 2022/2023 учебном году.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 16:42
Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Польши к войне
"События, происходящие сегодня вокруг нашей страны, показывают – вооруженные силы в любую минуту должны быть готовы обеспечить защиту конституционного строя и территориальной целостности своего государства. И наша с вами главная задача: сделать это своевременно и качественно", - сказал министр. Он напомнил, что главнокомандующим вооруженными силами – президентом Белоруссии была поставлена задача не допустить войны на территории республики.
Власти Белоруссии заявляли о напряженной ситуации в районе украинско-белорусской границы, указывали на формирование в украинском приграничье крупной группировки усиления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.
Украинские военные грузовики на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
13:00
ВСУ нарастили группировку войск у границ с Белоруссией
 
Александр ЛукашенкоВ миреВиктор ХренинВладимир ПутинБелоруссияУкраинаНАТОМинистерство обороны Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала