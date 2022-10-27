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Эпоха доминирования Запада заканчивается, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 27.10.2022
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Эпоха доминирования Запада заканчивается, заявил МИД Белоруссии
Эпоха доминирования Запада заканчивается, заявил МИД Белоруссии - РИА Новости, 27.10.2022
Эпоха доминирования Запада заканчивается, заявил МИД Белоруссии
Эпоха доминирования коллективного Запада, длившаяся в течение 500 лет, заканчивается, она более не приемлема, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:25
2022-10-27T13:26
в мире
владимир макей
александр лукашенко
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иран
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Эпоха доминирования коллективного Запада, длившаяся в течение 500 лет, заканчивается, она более не приемлема, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей журналистам в ходе своего визита в Иран."Сейчас происходит переформатирование международных отношений. Та ситуация, которая была раньше, а именно доминирование коллективного Запада в течение 500 лет, абсолютно не приемлема. Неприемлема, потому что в нарушение всех принципов международного права Запад пытается навязать нашим суверенным странам свою политику, свое видение развития ситуации, свою волю, не обращая внимания на традиции, обычаи, психологические особенности наших народов", - цитирует шефа белорусской дипломатии агентство Белта.По словам министра, миру необходим новый международный порядок, который будет основываться на принципах Устава ООН. Глава белорусского МИД в этой связи упомянул озвученную президентом Александром Лукашенко идею организовать широкоформатный диалог в духе Сан-Франциско.Дипломат напомнил, что в 1945 году, когда создавалась Организация Объединенных Наций, руководители противоборствующих держав нашли в себе политическую волю и смелость сесть за стол переговоров и договориться о принципах будущего мироустройства. "Такая политическая воля необходима и сейчас. К сожалению, со стороны наших западных партнеров мы этого пока не видим. Мы готовы", - подчеркнул Макей.
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в мире, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, иран, оон
В мире, Владимир Макей , Александр Лукашенко, Белоруссия, Иран, ООН
13:25 27.10.2022 (обновлено: 13:26 27.10.2022)
 
Эпоха доминирования Запада заканчивается, заявил МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Макей: 500-летняя эпоха доминирования Запада заканчивается

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Эпоха доминирования коллективного Запада, длившаяся в течение 500 лет, заканчивается, она более не приемлема, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей журналистам в ходе своего визита в Иран.
"Сейчас происходит переформатирование международных отношений. Та ситуация, которая была раньше, а именно доминирование коллективного Запада в течение 500 лет, абсолютно не приемлема. Неприемлема, потому что в нарушение всех принципов международного права Запад пытается навязать нашим суверенным странам свою политику, свое видение развития ситуации, свою волю, не обращая внимания на традиции, обычаи, психологические особенности наших народов", - цитирует шефа белорусской дипломатии агентство Белта.
По словам министра, миру необходим новый международный порядок, который будет основываться на принципах Устава ООН. Глава белорусского МИД в этой связи упомянул озвученную президентом Александром Лукашенко идею организовать широкоформатный диалог в духе Сан-Франциско.
Дипломат напомнил, что в 1945 году, когда создавалась Организация Объединенных Наций, руководители противоборствующих держав нашли в себе политическую волю и смелость сесть за стол переговоров и договориться о принципах будущего мироустройства. "Такая политическая воля необходима и сейчас. К сожалению, со стороны наших западных партнеров мы этого пока не видим. Мы готовы", - подчеркнул Макей.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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МИД Ирана анонсировал визит президента Белоруссии Лукашенко в Тегеран
 
В миреВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияИранООН
 
 
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