https://ria.ru/20221027/belorussiya-1827091159.html

Власти Белоруссии уточнили свое решение о регулировании цен

Власти Белоруссии уточнили свое решение о регулировании цен - РИА Новости, 27.10.2022

Власти Белоруссии уточнили свое решение о регулировании цен

Правительство Белоруссии внесло корректировки в свое недавнее постановление о регулировании цен в стране, сообщила пресс-служба Совета министров республики. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:20

2022-10-27T09:20

2022-10-27T09:20

экономика

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Правительство Белоруссии внесло корректировки в свое недавнее постановление о регулировании цен в стране, сообщила пресс-служба Совета министров республики."Правительство скорректировало отдельные нормы постановления от 19 октября 2022 года №713 о госрегулировании цен на товары потребительской корзины. Корректировка произведена с учетом анализа поступающих обращений", - говорится в сообщении.Отмечается, что уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли. Документом установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров."Конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен", - говорится в сообщении.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, позже он подписал соответствующую директиву. Перед правительством Лукашенко была поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной. До этой даты было решено ввести мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также было объявлено о масштабном мониторинге цен, возбуждены десятки уголовных дел за нарушения законодательства, приведшие к необоснованному росту цен.Правительство Белоруссии 19 октября подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространяется на товары всей потребительской корзины - как белорусские, так и импортные.

https://ria.ru/20221019/belorussiya-1825244515.html

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экономика, александр лукашенко, белоруссия