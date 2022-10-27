https://ria.ru/20221027/belorussiya-1827081253.html

Белоруссия прекратила соглашение с Польшей о признании ученых степеней

Белоруссия прекратила соглашение с Польшей о признании ученых степеней - РИА Новости, 27.10.2022

Белоруссия прекратила соглашение с Польшей о признании ученых степеней

Белорусское правительство прекратило действие соглашения с правительством Польши о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T07:39

2022-10-27T07:39

2022-10-27T07:39

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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Белорусское правительство прекратило действие соглашения с правительством Польши о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства, соответствующее постановление опубликовано в четверг на национальном правовом портале.Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить сообщение о прекращении действия соглашения.Постановление вступило в силу с даты его принятия.

https://ria.ru/20220805/mezentsev-1807659451.html

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