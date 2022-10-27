Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия прекратила соглашение с Польшей о признании ученых степеней - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/belorussiya-1827081253.html
Белоруссия прекратила соглашение с Польшей о признании ученых степеней
Белоруссия прекратила соглашение с Польшей о признании ученых степеней - РИА Новости, 27.10.2022
Белоруссия прекратила соглашение с Польшей о признании ученых степеней
Белорусское правительство прекратило действие соглашения с правительством Польши о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T07:39
2022-10-27T07:39
в мире
белоруссия
польша
мид белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_e769936d66e1cea7c887415d8d96e4aa.jpg
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Белорусское правительство прекратило действие соглашения с правительством Польши о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства, соответствующее постановление опубликовано в четверг на национальном правовом портале.Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить сообщение о прекращении действия соглашения.Постановление вступило в силу с даты его принятия.
https://ria.ru/20220805/mezentsev-1807659451.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_683:327:2978:2048_1920x0_80_0_0_817f66c070869707ed889ac0b2528b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Польша, МИД Белоруссии
07:39 27.10.2022
 
Белоруссия прекратила соглашение с Польшей о признании ученых степеней

Белорусское правительство прекратило соглашение с Польшей о признании ученых степеней

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Белорусское правительство прекратило действие соглашения с правительством Польши о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства, соответствующее постановление опубликовано в четверг на национальном правовом портале.
"Совет министров Республики Беларусь постановляет прекратить соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства, подписанное в Варшаве 28 апреля 2005 года", - говорится в тексте постановления от 25 октября №728.
Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить сообщение о прекращении действия соглашения.
Постановление вступило в силу с даты его принятия.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 22:02Союзное государство
Дмитрий Мезенцев обсудил ход союзных программ с главой НАН Беларуси
 
В миреБелоруссияПольшаМИД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала