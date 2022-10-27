https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра - РИА Новости, 27.10.2022
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра
Белгородская область получила субсидию в 145 миллионов рублей от Росмолодежи на реконструкцию Центра молодёжных инициатив в Старом Осколе, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:49
2022-10-27T13:49
2022-10-27T13:49
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
старый оскол
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БЕЛГОРОД, 27 окт – РИА Новости. Белгородская область получила субсидию в 145 миллионов рублей от Росмолодежи на реконструкцию Центра молодёжных инициатив в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях."Росмолодежью было принято решение о выделении Белгородской области 145 млн рублей на реконструкцию Центра молодежных инициатив в Старом Осколе. Конечно, очень рад тому, что федеральный бюджет выделил финансовую помощь на то, чтобы нашей молодежи было комфортно в современных условиях заниматься любимыми делами", - сказал Гладков.Он пообещал, что власти региона постараются качественно реализовать этот проект "на радость не только старооскольской молодежи, но и всей молодежи Белгородской области".Субсидию в 145 миллионов рублей региональное министерство по делам молодёжи получило по итогам федеральной программы комплексного развития молодёжной политики "Регион для молодых". Этот средства пойдут на развитие экосистемы молодёжной политики Старооскольского округа - будет реконструирована площадка старооскольского ЦМИ.Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, в новой конкурсной программе комплексного развития молодёжной политики приняли участие проекты из 51 субъекта РФ, но только 42 из них в итоге получили федеральную поддержку на организацию работы со студентами, школьниками и активистами. Оценивала региональные инициативы экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью.Решение о создании программы "Регион для молодых" было принято в этом году Росмолодежью совместно с комиссией Госсовета РФ по молодежной политике. Цель программы - сохранение человеческого капитала и уменьшение оттока молодых людей из региона путём создания креативного и дополнительного рабочего пространства.
https://ria.ru/20221021/gladkov-1825599169.html
https://ria.ru/20220915/programma-1816942979.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав гладков, белгородская область, старый оскол
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Старый Оскол
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра
Белгородская область получила 145 миллионов рублей на реконструкцию молодежного центра
БЕЛГОРОД, 27 окт – РИА Новости.
Белгородская область получила субсидию в 145 миллионов рублей от Росмолодежи на реконструкцию Центра молодёжных инициатив в Старом Осколе, сообщил
губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
"Росмолодежью было принято решение о выделении Белгородской области 145 млн рублей на реконструкцию Центра молодежных инициатив в Старом Осколе. Конечно, очень рад тому, что федеральный бюджет выделил финансовую помощь на то, чтобы нашей молодежи было комфортно в современных условиях заниматься любимыми делами", - сказал Гладков.
Он пообещал, что власти региона постараются качественно реализовать этот проект "на радость не только старооскольской молодежи, но и всей молодежи Белгородской области".
Субсидию в 145 миллионов рублей региональное министерство по делам молодёжи получило по итогам федеральной программы комплексного развития молодёжной политики "Регион для молодых". Этот средства пойдут на развитие экосистемы молодёжной политики Старооскольского округа - будет реконструирована площадка старооскольского ЦМИ.
Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, в новой конкурсной программе комплексного развития молодёжной политики приняли участие проекты из 51 субъекта РФ, но только 42 из них в итоге получили федеральную поддержку на организацию работы со студентами, школьниками и активистами. Оценивала региональные инициативы экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью.
Решение о создании программы "Регион для молодых" было принято в этом году Росмолодежью совместно с комиссией Госсовета РФ по молодежной политике. Цель программы - сохранение человеческого капитала и уменьшение оттока молодых людей из региона путём создания креативного и дополнительного рабочего пространства.