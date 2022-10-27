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Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра - РИА Новости, 27.10.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра - РИА Новости, 27.10.2022
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра
Белгородская область получила субсидию в 145 миллионов рублей от Росмолодежи на реконструкцию Центра молодёжных инициатив в Старом Осколе, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:49
2022-10-27T13:49
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
старый оскол
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БЕЛГОРОД, 27 окт – РИА Новости. Белгородская область получила субсидию в 145 миллионов рублей от Росмолодежи на реконструкцию Центра молодёжных инициатив в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях."Росмолодежью было принято решение о выделении Белгородской области 145 млн рублей на реконструкцию Центра молодежных инициатив в Старом Осколе. Конечно, очень рад тому, что федеральный бюджет выделил финансовую помощь на то, чтобы нашей молодежи было комфортно в современных условиях заниматься любимыми делами", - сказал Гладков.Он пообещал, что власти региона постараются качественно реализовать этот проект "на радость не только старооскольской молодежи, но и всей молодежи Белгородской области".Субсидию в 145 миллионов рублей региональное министерство по делам молодёжи получило по итогам федеральной программы комплексного развития молодёжной политики "Регион для молодых". Этот средства пойдут на развитие экосистемы молодёжной политики Старооскольского округа - будет реконструирована площадка старооскольского ЦМИ.Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, в новой конкурсной программе комплексного развития молодёжной политики приняли участие проекты из 51 субъекта РФ, но только 42 из них в итоге получили федеральную поддержку на организацию работы со студентами, школьниками и активистами. Оценивала региональные инициативы экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью.Решение о создании программы "Регион для молодых" было принято в этом году Росмолодежью совместно с комиссией Госсовета РФ по молодежной политике. Цель программы - сохранение человеческого капитала и уменьшение оттока молодых людей из региона путём создания креативного и дополнительного рабочего пространства.
https://ria.ru/20221021/gladkov-1825599169.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, старый оскол
Белгородская область, Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Старый Оскол
13:49 27.10.2022
 
Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра

Белгородская область получила 145 миллионов рублей на реконструкцию молодежного центра

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 окт – РИА Новости. Белгородская область получила субсидию в 145 миллионов рублей от Росмолодежи на реконструкцию Центра молодёжных инициатив в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
"Росмолодежью было принято решение о выделении Белгородской области 145 млн рублей на реконструкцию Центра молодежных инициатив в Старом Осколе. Конечно, очень рад тому, что федеральный бюджет выделил финансовую помощь на то, чтобы нашей молодежи было комфортно в современных условиях заниматься любимыми делами", - сказал Гладков.
Он пообещал, что власти региона постараются качественно реализовать этот проект "на радость не только старооскольской молодежи, но и всей молодежи Белгородской области".
Субсидию в 145 миллионов рублей региональное министерство по делам молодёжи получило по итогам федеральной программы комплексного развития молодёжной политики "Регион для молодых". Этот средства пойдут на развитие экосистемы молодёжной политики Старооскольского округа - будет реконструирована площадка старооскольского ЦМИ.
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Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, в новой конкурсной программе комплексного развития молодёжной политики приняли участие проекты из 51 субъекта РФ, но только 42 из них в итоге получили федеральную поддержку на организацию работы со студентами, школьниками и активистами. Оценивала региональные инициативы экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью.
Решение о создании программы "Регион для молодых" было принято в этом году Росмолодежью совместно с комиссией Госсовета РФ по молодежной политике. Цель программы - сохранение человеческого капитала и уменьшение оттока молодых людей из региона путём создания креативного и дополнительного рабочего пространства.
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