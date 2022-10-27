https://ria.ru/20221027/belgorod-1827179315.html

Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра

Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра - РИА Новости, 27.10.2022

Белгородская область получила субсидию на реконструкцию молодежного центра

Белгородская область получила субсидию в 145 миллионов рублей от Росмолодежи на реконструкцию Центра молодёжных инициатив в Старом Осколе, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:49

2022-10-27T13:49

2022-10-27T13:49

белгородская область

общество

вячеслав гладков

белгородская область

старый оскол

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БЕЛГОРОД, 27 окт – РИА Новости. Белгородская область получила субсидию в 145 миллионов рублей от Росмолодежи на реконструкцию Центра молодёжных инициатив в Старом Осколе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях."Росмолодежью было принято решение о выделении Белгородской области 145 млн рублей на реконструкцию Центра молодежных инициатив в Старом Осколе. Конечно, очень рад тому, что федеральный бюджет выделил финансовую помощь на то, чтобы нашей молодежи было комфортно в современных условиях заниматься любимыми делами", - сказал Гладков.Он пообещал, что власти региона постараются качественно реализовать этот проект "на радость не только старооскольской молодежи, но и всей молодежи Белгородской области".Субсидию в 145 миллионов рублей региональное министерство по делам молодёжи получило по итогам федеральной программы комплексного развития молодёжной политики "Регион для молодых". Этот средства пойдут на развитие экосистемы молодёжной политики Старооскольского округа - будет реконструирована площадка старооскольского ЦМИ.Как отметили в пресс-службе правительства Белгородской области, в новой конкурсной программе комплексного развития молодёжной политики приняли участие проекты из 51 субъекта РФ, но только 42 из них в итоге получили федеральную поддержку на организацию работы со студентами, школьниками и активистами. Оценивала региональные инициативы экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью.Решение о создании программы "Регион для молодых" было принято в этом году Росмолодежью совместно с комиссией Госсовета РФ по молодежной политике. Цель программы - сохранение человеческого капитала и уменьшение оттока молодых людей из региона путём создания креативного и дополнительного рабочего пространства.

https://ria.ru/20221021/gladkov-1825599169.html

https://ria.ru/20220915/programma-1816942979.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав гладков, белгородская область, старый оскол