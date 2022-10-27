https://ria.ru/20221027/bayden-1827071657.html
"Это шутка?" Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание
"Это шутка?" Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание - РИА Новости, 27.10.2022
"Это шутка?" Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание
Президента США Джо Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание о людях неевропейской внешности и стоимости авиабилетов, пишет Fox News. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:37
2022-10-27T02:37
2022-10-27T02:40
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президента США Джо Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание о людях неевропейской внешности и стоимости авиабилетов, пишет Fox News.Издание уточняет, что во время выступления в среду, посвященному борьбе с инфляцией и снижении расходов для семей, Байден выразил приверженность своей администрации устранению "ненужных сборов" со стороны авиакомпаний, которые, как он утверждает, усложняют жизнь американцев, особенно семей с низким доходом и людей неевропейской внешности."В некоторых авиакомпаниях, если вы хотите, чтобы между вами и передним сиденьем было еще шесть дюймов, вы платите больше денег. Но вы не узнаете об этом, пока не купите билет. Послушайте, ребята, это ненужные сборы, они несправедливы и сильнее всего бьют по маргинализированным американцам, особенно по людям с низким доходом и неевропейской внешностью", — приводит слова Байдена телеканал.Издание добавляет, что консерваторы в Twitter сочли смешным утверждение президента Соединенных Штатов о том, что дорогие места в самолетах — проявление расизма."Дела у демократов идут плохо, но изменит ли ситуацию сообщение о том, что авиакомпании взимают дополнительную плату за большее пространство для ног, что вредит меньшинствам?", — написал журналист Daily Wire Фрэнк Флеминг."Это шутка?", — спросил в Twitter бывший советник Трампа Себастьян Горка.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20221025/bayden-1826741714.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/bayden-1826661549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
02:37 27.10.2022 (обновлено: 02:40 27.10.2022)
"Это шутка?" Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание
Fox News: Байдена высмеяли за неоднозначные слова о людях неевропейской внешности
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Президента США Джо Байдена высмеяли за неоднозначное высказывание о людях неевропейской внешности и стоимости авиабилетов, пишет
Fox News.
"Байдена высмеяли за то, что он заявил, что дополнительная стоимость более просторных мест в авиакомпаниях несправедлива по отношению к людям неевропейской внешности", — говорится в статье.
Издание уточняет, что во время выступления в среду, посвященному борьбе с инфляцией и снижении расходов для семей, Байден выразил приверженность своей администрации устранению "ненужных сборов" со стороны авиакомпаний, которые, как он утверждает, усложняют жизнь американцев, особенно семей с низким доходом и людей неевропейской внешности.
"В некоторых авиакомпаниях, если вы хотите, чтобы между вами и передним сиденьем было еще шесть дюймов, вы платите больше денег. Но вы не узнаете об этом, пока не купите билет. Послушайте, ребята, это ненужные сборы, они несправедливы и сильнее всего бьют по маргинализированным американцам, особенно по людям с низким доходом и неевропейской внешностью", — приводит слова Байдена телеканал.
Издание добавляет, что консерваторы в Twitter сочли смешным утверждение президента Соединенных Штатов о том, что дорогие места в самолетах — проявление расизма.
"Дела у демократов идут плохо, но изменит ли ситуацию сообщение о том, что авиакомпании взимают дополнительную плату за большее пространство для ног, что вредит меньшинствам?", — написал журналист Daily Wire Фрэнк Флеминг.
"Это шутка?", — спросил в Twitter бывший советник Трампа Себастьян Горка.
Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы
Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл свою соратницу Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией
и Ирак
с Ираном
.