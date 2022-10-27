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Освобождение Артемовска разорвет логистику ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/artemovsk-1827128505.html
Освобождение Артемовска разорвет логистику ВСУ, заявил Пушилин
Освобождение Артемовска разорвет логистику ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.10.2022
Освобождение Артемовска разорвет логистику ВСУ, заявил Пушилин
При освобождении Артемовска логистика украинских войск будет разорвана, это позволит начать освобождение всего севера ДНР, заявил врио главы республики Денис... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:33
2022-10-27T12:19
специальная военная операция на украине
денис пушилин
артемовск
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. При освобождении Артемовска логистика украинских войск будет разорвана, это позволит начать освобождение всего севера ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин."По Артемовску непосредственно есть определенные успехи. Тяжело. Противник подбрасывает все новые и новые силы, не всегда подготовленные, но тем не менее они достаточно укрепились в самом Артемовске, было у них время и подготовиться", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Там у них линия укрепления достаточно серьезная как раз проходит - Славянск-Артемовск-Краматорск. Если Артемовск будет освобожден, то это будет очень серьезный удар по противнику, будут нарушены дороги, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления. То есть у них по сути будут разорваны эти связи. Это создаст достаточно удобную ситуацию и для освобождения Краматорска, мы тогда сможем перейти уже непосредственно к освобождению севера республики", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия
11:33 27.10.2022 (обновлено: 12:19 27.10.2022)
 
Освобождение Артемовска разорвет логистику ВСУ, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что освобождение Артемовска позволит начать наступление на север ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. При освобождении Артемовска логистика украинских войск будет разорвана, это позволит начать освобождение всего севера ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"По Артемовску непосредственно есть определенные успехи. Тяжело. Противник подбрасывает все новые и новые силы, не всегда подготовленные, но тем не менее они достаточно укрепились в самом Артемовске, было у них время и подготовиться", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Там у них линия укрепления достаточно серьезная как раз проходит - Славянск-Артемовск-Краматорск. Если Артемовск будет освобожден, то это будет очень серьезный удар по противнику, будут нарушены дороги, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления. То есть у них по сути будут разорваны эти связи. Это создаст достаточно удобную ситуацию и для освобождения Краматорска, мы тогда сможем перейти уже непосредственно к освобождению севера республики", - подчеркнул он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинАртемовскДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссия
 
 
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