https://ria.ru/20221027/artemovsk-1827128505.html

Освобождение Артемовска разорвет логистику ВСУ, заявил Пушилин

Освобождение Артемовска разорвет логистику ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.10.2022

Освобождение Артемовска разорвет логистику ВСУ, заявил Пушилин

При освобождении Артемовска логистика украинских войск будет разорвана, это позволит начать освобождение всего севера ДНР, заявил врио главы республики Денис... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:33

2022-10-27T11:33

2022-10-27T12:19

специальная военная операция на украине

денис пушилин

артемовск

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. При освобождении Артемовска логистика украинских войск будет разорвана, это позволит начать освобождение всего севера ДНР, заявил врио главы республики Денис Пушилин."По Артемовску непосредственно есть определенные успехи. Тяжело. Противник подбрасывает все новые и новые силы, не всегда подготовленные, но тем не менее они достаточно укрепились в самом Артемовске, было у них время и подготовиться", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Там у них линия укрепления достаточно серьезная как раз проходит - Славянск-Артемовск-Краматорск. Если Артемовск будет освобожден, то это будет очень серьезный удар по противнику, будут нарушены дороги, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления. То есть у них по сути будут разорваны эти связи. Это создаст достаточно удобную ситуацию и для освобождения Краматорска, мы тогда сможем перейти уже непосредственно к освобождению севера республики", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, безопасность, россия