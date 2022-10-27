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Шесть ярославских предприятий АПК получат господдержку
Шесть ярославских предприятий АПК получат господдержку - РИА Новости, 27.10.2022
Шесть ярославских предприятий АПК получат господдержку
Шесть предприятий АПК в Ярославской области получат господдержку на сумму более 420 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:38
2022-10-27T16:38
2022-10-27T16:38
ярославская область
экономика
михаил евраев
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Шесть предприятий АПК в Ярославской области получат господдержку на сумму более 420 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.По данным областного правительства, предприятия вошли в число получателей поддержки от министерства сельского хозяйства РФ. Победители были выбраны среди компаний, реализовавших инвестпроекты по созданию и модернизации объектов АПК. Им будет возмещена часть понесенных затрат."По результатам отбора шесть предприятий агропромышленного комплекса Ярославской области получат поддержку из федерального бюджета в общем объеме более 426 млн рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Губернатор подчеркнул, что сектор АПК является одним из трех локомотивов развития экономики региона наряду с промышленностью и туризмом. "Мы много внимания уделяем поддержке и развитию предприятий аграрной отрасли. В октябре на выставке "Золотая осень" заключили инвестсоглашения на 9,1 миллиарда рублей", - уточнил Евраев. Средства, как сообщает областное правительство, можно будет использовать для дальнейшего развития бизнеса."Получение мер поддержки - результат совместной работы губернатора и правительства региона с федеральными структурами по развитию агропромышленного комплекса Ярославской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил евраев, ярославская область, россия
Ярославская область, Экономика, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия
Шесть ярославских предприятий АПК получат господдержку
Шесть ярославских предприятий АПК получат более 420 миллионов рублей господдержки
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт - РИА Новости.
Шесть предприятий АПК в Ярославской области получат господдержку на сумму более 420 миллионов рублей, сообщил
губернатор региона Михаил Евраев.
По данным областного правительства, предприятия вошли в число получателей поддержки от министерства сельского хозяйства РФ
. Победители были выбраны среди компаний, реализовавших инвестпроекты по созданию и модернизации объектов АПК. Им будет возмещена часть понесенных затрат.
"По результатам отбора шесть предприятий агропромышленного комплекса Ярославской области получат поддержку из федерального бюджета в общем объеме более 426 млн рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что сектор АПК является одним из трех локомотивов развития экономики региона наряду с промышленностью и туризмом. "Мы много внимания уделяем поддержке и развитию предприятий аграрной отрасли. В октябре на выставке "Золотая осень" заключили инвестсоглашения на 9,1 миллиарда рублей", - уточнил Евраев. Средства, как сообщает областное правительство, можно будет использовать для дальнейшего развития бизнеса.
"Получение мер поддержки - результат совместной работы губернатора и правительства региона с федеральными структурами по развитию агропромышленного комплекса Ярославской области", - говорится в сообщении.