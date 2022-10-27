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Шесть ярославских предприятий АПК получат господдержку

Шесть ярославских предприятий АПК получат господдержку - РИА Новости, 27.10.2022

Шесть ярославских предприятий АПК получат господдержку

Шесть предприятий АПК в Ярославской области получат господдержку на сумму более 420 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:38

2022-10-27T16:38

2022-10-27T16:38

ярославская область

экономика

михаил евраев

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Шесть предприятий АПК в Ярославской области получат господдержку на сумму более 420 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.По данным областного правительства, предприятия вошли в число получателей поддержки от министерства сельского хозяйства РФ. Победители были выбраны среди компаний, реализовавших инвестпроекты по созданию и модернизации объектов АПК. Им будет возмещена часть понесенных затрат."По результатам отбора шесть предприятий агропромышленного комплекса Ярославской области получат поддержку из федерального бюджета в общем объеме более 426 млн рублей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Губернатор подчеркнул, что сектор АПК является одним из трех локомотивов развития экономики региона наряду с промышленностью и туризмом. "Мы много внимания уделяем поддержке и развитию предприятий аграрной отрасли. В октябре на выставке "Золотая осень" заключили инвестсоглашения на 9,1 миллиарда рублей", - уточнил Евраев. Средства, как сообщает областное правительство, можно будет использовать для дальнейшего развития бизнеса."Получение мер поддержки - результат совместной работы губернатора и правительства региона с федеральными структурами по развитию агропромышленного комплекса Ярославской области", - говорится в сообщении.

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Кирилл Волков

экономика, михаил евраев, ярославская область, россия