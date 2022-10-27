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Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях
Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях
Самые разные государства отказывают США в их требованиях, это стало уже обыденностью, но Вашингтон по-прежнему пытается надавить на всех, заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:45
2022-10-27T17:55
в мире
сша
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самые разные государства отказывают США в их требованиях, это стало уже обыденностью, но Вашингтон по-прежнему пытается надавить на всех, заявил президент России Владимир Путин."Если раньше с той же Америкой позволяли спорить лишь немногие страны, и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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в мире, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:45 27.10.2022 (обновлено: 17:55 27.10.2022)
 
Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях

Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях, это уже обыденность

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самые разные государства отказывают США в их требованиях, это стало уже обыденностью, но Вашингтон по-прежнему пытается надавить на всех, заявил президент России Владимир Путин.
"Если раньше с той же Америкой позволяли спорить лишь немногие страны, и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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В миреСШАВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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