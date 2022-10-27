https://ria.ru/20221027/amerika-1827281018.html

Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях

Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях

Самые разные государства отказывают США в их требованиях, это стало уже обыденностью, но Вашингтон по-прежнему пытается надавить на всех, заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:45

2022-10-27T17:45

2022-10-27T17:55

в мире

сша

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самые разные государства отказывают США в их требованиях, это стало уже обыденностью, но Вашингтон по-прежнему пытается надавить на всех, заявил президент России Владимир Путин."Если раньше с той же Америкой позволяли спорить лишь немногие страны, и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"