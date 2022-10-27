https://ria.ru/20221027/amerika-1827281018.html
Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях
Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях
Самые разные государства отказывают США в их требованиях, это стало уже обыденностью, но Вашингтон по-прежнему пытается надавить на всех, заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:45
2022-10-27T17:45
2022-10-27T17:55
в мире
сша
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Самые разные государства отказывают США в их требованиях, это стало уже обыденностью, но Вашингтон по-прежнему пытается надавить на всех, заявил президент России Владимир Путин."Если раньше с той же Америкой позволяли спорить лишь немногие страны, и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то, что он по-прежнему пытается надавить на всех", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:45 27.10.2022 (обновлено: 17:55 27.10.2022)
Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях
Путин: самые разные государства отказывают США в их требованиях, это уже обыденность