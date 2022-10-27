https://ria.ru/20221027/alfa-bank-1827342860.html
Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников
Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников - РИА Новости, 27.10.2022
Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников
Альфа-Банк (АО) запустил в приложении игру "Симулятор мошенника 2" (12+), доступную для клиентов банка. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:45
2022-10-27T19:45
2022-10-27T19:56
альфа-банк
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Альфа-Банк (АО) запустил в приложении игру "Симулятор мошенника 2" (12+), доступную для клиентов банка."Симулятор мошенника 2" – продолжение прошлогоднего релиза обучающей игры-квиза, в которой можно узнать распространённые схемы мошенничества и научиться им противостоять, чтобы деньги были под защитой. Это и есть основная цель игры.Во второй части игры разработчики уделили особое внимание фишинговым письмам, рассылкам в мессенджерах и соцсетях. А еще сделали аудио-вопросы – можно послушать звонок и понять, звонит мошенник или сотрудник банка.Каждый день надо отвечать на пять новых вопросов, задача игрока — вычислить всех мошенников. Для этого нужно свайпать карточки вправо и влево – выбирать, от кого пришло сообщение на экране — от банка или от мошенника. На вопросы отводится 60 секунд, время отмеряет таймер. Если игрок ошибся в ответах, он может сделать репост квиза в соцсетях и получить одну дополнительную попытку.Принять участие в игре можно до 14 ноября.Подробнее об игре можно почитать на сайте Альфа-Банка.
https://ria.ru/20220915/perevody-1816945511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика
Альфа-банк, Технологии, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Альфа-Банк (АО) запустил в приложении игру "Симулятор мошенника 2" (12+), доступную для клиентов банка.
"Симулятор мошенника 2" – продолжение прошлогоднего релиза обучающей игры-квиза, в которой можно узнать распространённые схемы мошенничества и научиться им противостоять, чтобы деньги были под защитой. Это и есть основная цель игры.
Во второй части игры разработчики уделили особое внимание фишинговым письмам, рассылкам в мессенджерах и соцсетях. А еще сделали аудио-вопросы – можно послушать звонок и понять, звонит мошенник или сотрудник банка
.
Каждый день надо отвечать на пять новых вопросов, задача игрока — вычислить всех мошенников. Для этого нужно свайпать карточки вправо и влево – выбирать, от кого пришло сообщение на экране — от банка или от мошенника. На вопросы отводится 60 секунд, время отмеряет таймер. Если игрок ошибся в ответах, он может сделать репост квиза в соцсетях и получить одну дополнительную попытку.
Принять участие в игре можно до 14 ноября.
Подробнее об игре можно почитать на сайте Альфа-Банка
.