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Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников - РИА Новости, 27.10.2022
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Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников
Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников - РИА Новости, 27.10.2022
Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников
Альфа-Банк (АО) запустил в приложении игру "Симулятор мошенника 2" (12+), доступную для клиентов банка. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:45
2022-10-27T19:56
альфа-банк
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Альфа-Банк (АО) запустил в приложении игру "Симулятор мошенника 2" (12+), доступную для клиентов банка."Симулятор мошенника 2" – продолжение прошлогоднего релиза обучающей игры-квиза, в которой можно узнать распространённые схемы мошенничества и научиться им противостоять, чтобы деньги были под защитой. Это и есть основная цель игры.Во второй части игры разработчики уделили особое внимание фишинговым письмам, рассылкам в мессенджерах и соцсетях. А еще сделали аудио-вопросы – можно послушать звонок и понять, звонит мошенник или сотрудник банка.Каждый день надо отвечать на пять новых вопросов, задача игрока — вычислить всех мошенников. Для этого нужно свайпать карточки вправо и влево – выбирать, от кого пришло сообщение на экране — от банка или от мошенника. На вопросы отводится 60 секунд, время отмеряет таймер. Если игрок ошибся в ответах, он может сделать репост квиза в соцсетях и получить одну дополнительную попытку.Принять участие в игре можно до 14 ноября.Подробнее об игре можно почитать на сайте Альфа-Банка.
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альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика
Альфа-банк, Технологии, Новости компаний - Экономика
19:45 27.10.2022 (обновлено: 19:56 27.10.2022)
 

Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Альфа-Банк (АО) запустил в приложении игру "Симулятор мошенника 2" (12+), доступную для клиентов банка.
"Симулятор мошенника 2" – продолжение прошлогоднего релиза обучающей игры-квиза, в которой можно узнать распространённые схемы мошенничества и научиться им противостоять, чтобы деньги были под защитой. Это и есть основная цель игры.
Во второй части игры разработчики уделили особое внимание фишинговым письмам, рассылкам в мессенджерах и соцсетях. А еще сделали аудио-вопросы – можно послушать звонок и понять, звонит мошенник или сотрудник банка.
Каждый день надо отвечать на пять новых вопросов, задача игрока — вычислить всех мошенников. Для этого нужно свайпать карточки вправо и влево – выбирать, от кого пришло сообщение на экране — от банка или от мошенника. На вопросы отводится 60 секунд, время отмеряет таймер. Если игрок ошибся в ответах, он может сделать репост квиза в соцсетях и получить одну дополнительную попытку.
Принять участие в игре можно до 14 ноября.
Подробнее об игре можно почитать на сайте Альфа-Банка.
Прохожая около входа в офис банка Альфа-Банк на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 12:24Россия-Китай: Главное
Альфа-банк запустил для клиентов-физлиц валютные переводы в Китай
 
Альфа-банкТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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