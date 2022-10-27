В Нижнем Новгороде задержали аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах
В Нижнем Новгороде задержали 15 аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Пятнадцать подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, подстроивших 35 ДТП и заработавших на этом 10 миллионов рублей, задержали в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
По версии следствия, злоумышленники приобретали автомобили иностранного производства и оформляли на подконтрольных им лиц. Затем подбирали участки автодорог, где отсутствовали камеры видеонаблюдения, и проводили подробный инструктаж с участниками постановочных аварий.
"На выбранном месте подозреваемые совершали столкновение с грузовыми и легковыми автомашинами отечественного производства. После этого они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании, а полученные выплаты распределяли между собой", - говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурантами было инсценировано как минимум 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых страховым компаниям причинен ущерб в размере около 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования).
"В отношении 14 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному – в виде запрета определенных действий. При обысках у них изъяты автомобили, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и задержание возможных соучастников", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.