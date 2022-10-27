https://ria.ru/20221027/afera-1827154994.html

В Нижнем Новгороде задержали аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах

В Нижнем Новгороде задержали аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах - РИА Новости, 27.10.2022

В Нижнем Новгороде задержали аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах

Пятнадцать подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, подстроивших 35 ДТП и заработавших на этом 10 миллионов рублей, задержали в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:38

2022-10-27T12:38

2022-10-27T12:38

происшествия

авто

ирина волк

россия

нижний новгород

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Пятнадцать подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, подстроивших 35 ДТП и заработавших на этом 10 миллионов рублей, задержали в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.По версии следствия, злоумышленники приобретали автомобили иностранного производства и оформляли на подконтрольных им лиц. Затем подбирали участки автодорог, где отсутствовали камеры видеонаблюдения, и проводили подробный инструктаж с участниками постановочных аварий."На выбранном месте подозреваемые совершали столкновение с грузовыми и легковыми автомашинами отечественного производства. После этого они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании, а полученные выплаты распределяли между собой", - говорится в сообщении.По версии следствия, фигурантами было инсценировано как минимум 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых страховым компаниям причинен ущерб в размере около 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования)."В отношении 14 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному – в виде запрета определенных действий. При обысках у них изъяты автомобили, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и задержание возможных соучастников", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

https://ria.ru/20221027/nadrugatelstvo-1827146968.html

https://ria.ru/20221026/mercedes-1827035534.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, ирина волк, россия, нижний новгород, нижегородская область