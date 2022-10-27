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В Нижнем Новгороде задержали аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах - РИА Новости, 27.10.2022
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В Нижнем Новгороде задержали аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах
В Нижнем Новгороде задержали аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах - РИА Новости, 27.10.2022
В Нижнем Новгороде задержали аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах
Пятнадцать подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, подстроивших 35 ДТП и заработавших на этом 10 миллионов рублей, задержали в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:38
2022-10-27T12:38
происшествия
авто
ирина волк
россия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Пятнадцать подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, подстроивших 35 ДТП и заработавших на этом 10 миллионов рублей, задержали в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.По версии следствия, злоумышленники приобретали автомобили иностранного производства и оформляли на подконтрольных им лиц. Затем подбирали участки автодорог, где отсутствовали камеры видеонаблюдения, и проводили подробный инструктаж с участниками постановочных аварий."На выбранном месте подозреваемые совершали столкновение с грузовыми и легковыми автомашинами отечественного производства. После этого они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании, а полученные выплаты распределяли между собой", - говорится в сообщении.По версии следствия, фигурантами было инсценировано как минимум 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых страховым компаниям причинен ущерб в размере около 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования)."В отношении 14 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному – в виде запрета определенных действий. При обысках у них изъяты автомобили, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и задержание возможных соучастников", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
https://ria.ru/20221027/nadrugatelstvo-1827146968.html
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происшествия, авто, ирина волк, россия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Авто, Ирина Волк, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область
12:38 27.10.2022
 
В Нижнем Новгороде задержали аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах

В Нижнем Новгороде задержали 15 аферистов, подозреваемых в 35 автоподставах

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Пятнадцать подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, подстроивших 35 ДТП и заработавших на этом 10 миллионов рублей, задержали в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
По версии следствия, злоумышленники приобретали автомобили иностранного производства и оформляли на подконтрольных им лиц. Затем подбирали участки автодорог, где отсутствовали камеры видеонаблюдения, и проводили подробный инструктаж с участниками постановочных аварий.
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"На выбранном месте подозреваемые совершали столкновение с грузовыми и легковыми автомашинами отечественного производства. После этого они оформляли европротоколы и обращались за компенсацией в страховые компании, а полученные выплаты распределяли между собой", - говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурантами было инсценировано как минимум 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых страховым компаниям причинен ущерб в размере около 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования).
"В отношении 14 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному – в виде запрета определенных действий. При обысках у них изъяты автомобили, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и задержание возможных соучастников", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
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