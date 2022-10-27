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"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа перевозок на внутренних линиях - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа перевозок на внутренних линиях
"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа перевозок на внутренних линиях - РИА Новости, 27.10.2022
"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа перевозок на внутренних линиях
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" по итогам первых девяти месяцев остался на уровне аналогичного периода прошлого года, внутренние перевозки при этом... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:36
2022-10-27T12:54
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" по итогам первых девяти месяцев остался на уровне аналогичного периода прошлого года, внутренние перевозки при этом выросли на 10,1%, сообщает перевозчик."Объем перевозок ПАО "Аэрофлот" за 9 месяцев 2022 года на внутренних линиях составил 13,207 миллиона человек, что на 10,1% выше аналогичного периода прошлого года, в третьем квартале внутрироссийские перевозки увеличились на 25,6%, до 6,945 миллиона человек", - говорится в сообщении."Таким образом по итогам 9 месяцев общие перевозки на внутренних и международных линиях остались на прежнем уровне, за третий квартал выросли на 5,5%", - отмечает компания.
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аэрофлот, новости - туризм, экономика
Туризм, Аэрофлот, Новости - Туризм, Экономика
12:36 27.10.2022 (обновлено: 12:54 27.10.2022)
 
"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа перевозок на внутренних линиях

Пассажиропоток "Аэрофлота" по итогам девяти месяцев остался на уровне прошлого года

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" по итогам первых девяти месяцев остался на уровне аналогичного периода прошлого года, внутренние перевозки при этом выросли на 10,1%, сообщает перевозчик.
"Объем перевозок ПАО "Аэрофлот" за 9 месяцев 2022 года на внутренних линиях составил 13,207 миллиона человек, что на 10,1% выше аналогичного периода прошлого года, в третьем квартале внутрироссийские перевозки увеличились на 25,6%, до 6,945 миллиона человек", - говорится в сообщении.
"Таким образом по итогам 9 месяцев общие перевозки на внутренних и международных линиях остались на прежнем уровне, за третий квартал выросли на 5,5%", - отмечает компания.
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