https://ria.ru/20221027/aeroflot-1827154357.html

"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа перевозок на внутренних линиях

"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа перевозок на внутренних линиях - РИА Новости, 27.10.2022

"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа перевозок на внутренних линиях

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" по итогам первых девяти месяцев остался на уровне аналогичного периода прошлого года, внутренние перевозки при этом... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:36

2022-10-27T12:36

2022-10-27T12:54

туризм

аэрофлот

новости - туризм

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_0:107:2974:1781_1920x0_80_0_0_2b0bdc0d10ede096f433ebc856facc6a.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" по итогам первых девяти месяцев остался на уровне аналогичного периода прошлого года, внутренние перевозки при этом выросли на 10,1%, сообщает перевозчик."Объем перевозок ПАО "Аэрофлот" за 9 месяцев 2022 года на внутренних линиях составил 13,207 миллиона человек, что на 10,1% выше аналогичного периода прошлого года, в третьем квартале внутрироссийские перевозки увеличились на 25,6%, до 6,945 миллиона человек", - говорится в сообщении."Таким образом по итогам 9 месяцев общие перевозки на внутренних и международных линиях остались на прежнем уровне, за третий квартал выросли на 5,5%", - отмечает компания.

https://ria.ru/20221026/aeroflot-1827061030.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

аэрофлот, новости - туризм, экономика