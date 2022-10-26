https://ria.ru/20221026/zerno-1826897991.html

Российский терминал КСК вошел в список элеваторов для поставок зерна в КНР

Российский терминал КСК вошел в список элеваторов для поставок зерна в КНР - РИА Новости, 26.10.2022

Российский терминал КСК вошел в список элеваторов для поставок зерна в КНР

Зерновой терминал КСК (Новороссийск) вошел в список элеваторов, утвержденных Китаем для поставок зерна в страну, сообщает группа "Дело". РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:38

2022-10-26T13:38

2022-10-26T13:38

россия-китай: главное

китай

россия

кск

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826901808_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_dec1c9b656e99433389976423964e201.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Зерновой терминал КСК (Новороссийск) вошел в список элеваторов, утвержденных Китаем для поставок зерна в страну, сообщает группа "Дело"."В октябре 2022 года зерновой терминал АО "КСК", входящий в "ДелоПортс", стивидорный актив группы компаний "Дело", вошел в список элеваторов, утвержденных Китайской Народной Республикой для поставок зерна на территорию страны. Об этом стало известно после подведения итогов переговоров Россельхознадзора с Главным таможенным управлением КНР", - говорится в сообщении.Китайской таможней были утверждены перечни российских компаний, планирующих отгрузки пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, риса и рапса в КНР. Экспорт подобных зерновых культур из регионов России на территорию Китая стал возможен с 4 февраля 2022 года после подписания с китайской стороной соглашений к протоколам по пшенице и ячменю."ДелоПортс" - российская стивидорная холдинговая компания, входит в группу компаний "Дело" Шишкарева - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру активов "Дело Портса" входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.

https://ria.ru/20221026/prognoz-1826893748.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, кск, экономика