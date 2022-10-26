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Российский терминал КСК вошел в список элеваторов для поставок зерна в КНР - РИА Новости, 26.10.2022
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Российский терминал КСК вошел в список элеваторов для поставок зерна в КНР
Российский терминал КСК вошел в список элеваторов для поставок зерна в КНР - РИА Новости, 26.10.2022
Российский терминал КСК вошел в список элеваторов для поставок зерна в КНР
Зерновой терминал КСК (Новороссийск) вошел в список элеваторов, утвержденных Китаем для поставок зерна в страну, сообщает группа "Дело". РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:38
2022-10-26T13:38
россия-китай: главное
китай
россия
кск
экономика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Зерновой терминал КСК (Новороссийск) вошел в список элеваторов, утвержденных Китаем для поставок зерна в страну, сообщает группа "Дело"."В октябре 2022 года зерновой терминал АО "КСК", входящий в "ДелоПортс", стивидорный актив группы компаний "Дело", вошел в список элеваторов, утвержденных Китайской Народной Республикой для поставок зерна на территорию страны. Об этом стало известно после подведения итогов переговоров Россельхознадзора с Главным таможенным управлением КНР", - говорится в сообщении.Китайской таможней были утверждены перечни российских компаний, планирующих отгрузки пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, риса и рапса в КНР. Экспорт подобных зерновых культур из регионов России на территорию Китая стал возможен с 4 февраля 2022 года после подписания с китайской стороной соглашений к протоколам по пшенице и ячменю."ДелоПортс" - российская стивидорная холдинговая компания, входит в группу компаний "Дело" Шишкарева - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру активов "Дело Портса" входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.
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китай, россия, кск, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, КСК, Экономика
13:38 26.10.2022
 

Российский терминал КСК вошел в список элеваторов для поставок зерна в КНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск
Зерновой терминал АО КСК в Цемесской бухте города Новороссийск - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Зерновой терминал КСК (Новороссийск) вошел в список элеваторов, утвержденных Китаем для поставок зерна в страну, сообщает группа "Дело".
"В октябре 2022 года зерновой терминал АО "КСК", входящий в "ДелоПортс", стивидорный актив группы компаний "Дело", вошел в список элеваторов, утвержденных Китайской Народной Республикой для поставок зерна на территорию страны. Об этом стало известно после подведения итогов переговоров Россельхознадзора с Главным таможенным управлением КНР", - говорится в сообщении.
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Китайской таможней были утверждены перечни российских компаний, планирующих отгрузки пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, риса и рапса в КНР. Экспорт подобных зерновых культур из регионов России на территорию Китая стал возможен с 4 февраля 2022 года после подписания с китайской стороной соглашений к протоколам по пшенице и ячменю.
"ДелоПортс" - российская стивидорная холдинговая компания, входит в группу компаний "Дело" Шишкарева - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру активов "Дело Портса" входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело". Активы располагаются в Новороссийске. Они были объединены в холдинг в 2012 году.
 
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