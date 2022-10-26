https://ria.ru/20221026/zaytsevo-1826852412.html
Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из "Града" - РИА Новости, 26.10.2022
Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:27
2022-10-26T11:27
2022-10-26T11:27
специальная военная операция на украине
зайцево
украина
горловка
сцкк
днр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.53 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221026/svo-1826809106.html
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горловка
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зайцево, украина, горловка, сцкк, днр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Украина, Горловка, СЦКК, ДНР, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по поселку Зайцево пять ракет из "Града"