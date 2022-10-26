https://ria.ru/20221026/zaytsevo-1826852412.html

Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из "Града" - РИА Новости, 26.10.2022

Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:27

2022-10-26T11:27

2022-10-26T11:27

специальная военная операция на украине

зайцево

украина

горловка

сцкк

днр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево пять ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.53 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Зайцево: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221026/svo-1826809106.html

зайцево

украина

горловка

донецкая народная республика

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зайцево, украина, горловка, сцкк, днр, донецкая народная республика