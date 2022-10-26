https://ria.ru/20221026/zatulin-1826916421.html

Затулин считает необходимым обсуждение российско-армянских отношений

Затулин считает необходимым обсуждение российско-армянских отношений - РИА Новости, 26.10.2022

Затулин считает необходимым обсуждение российско-армянских отношений

Возникающие в российско-армянских отношениях вопросы не являются "необратимыми", на их решение направлено проведение встреч и конференций на различных уровнях,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:04

2022-10-26T14:04

2022-10-26T14:04

константин затулин

никол пашинян

владимир путин

армения

россия

сочи

госдума рф

снг

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Возникающие в российско-армянских отношениях вопросы не являются "необратимыми", на их решение направлено проведение встреч и конференций на различных уровнях, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, которому ранее, как сообщалось, запретили въезд в Армению.Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщила, что Затулину запрещен въезд в Армению и он "отныне считается персоной нон грата" в республике. В публикации утверждается, что российский депутат в своих публичных интервью "неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне", заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения.В Армении, как сообщил Затулин, на днях должно будет пройти заседание "Лазаревского клуба" на тему "Историческое прошлое и настоящее российско-армянских отношений". Накануне политик узнал, что его персону объявили нежелательной в республике.Отвечая на вопрос о развитии двусторонних отношений, он заявил, что не считает происходящее сегодня в российско-армянских отношениях "необратимым". Так, отметил он, на развитие контактов направлены и встречи представителей двух стран, а также глав государств.Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что Пашинян 31 октября может отправиться в Сочи для участия во встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонняя встреча готовится, по времени и месту сориентируют позже."Предстоит встреча, как мы знаем <…>, президента Путина и Алиева с Пашиняном. Очень надеюсь, собственно для этого мы и предполагали проведение Клуба, что подобное обсуждение, обращение на это внимания, охладит пыл тех, кто сегодня в Армении - не только правительство, но и поддерживающие его силы, имею в виду блогеров, которые кормятся на западные гранты в Армении, на связи с американским посольством, посольствами западных стран <…> - все одумаются и взвесят просто, что на что они меняют", - заявил Затулин.

https://ria.ru/20221025/armeniya-1826613581.html

https://ria.ru/20221026/armeniya-1826793397.html

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константин затулин, никол пашинян, владимир путин, армения, россия, сочи, госдума рф, снг, политика