https://ria.ru/20221026/zaschita-1826888412.html

В России появится национальная система защиты от DDoS-атак

В России появится национальная система защиты от DDoS-атак - РИА Новости, 26.10.2022

В России появится национальная система защиты от DDoS-атак

В России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам в 2024 году, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:04

2022-10-26T13:04

2022-10-26T13:04

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. В России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам в 2024 году, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев."Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам - ред.) - системы активного противодействия по DDoS-атакам, создать глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам. Последние события показали, что мы уже достаточно эффективно с этой функцией справляемся. Но нужно обеспечить более многоуровневый мониторинг и отражение более сложных, специфичных атак", - сказал Хуторцев в ходе форума "Спектр-2022".Согласно его презентации, система будет создана в 2024 году.

https://ria.ru/20221013/kiberataki-1823824752.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)