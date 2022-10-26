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В России появится национальная система защиты от DDoS-атак - РИА Новости, 26.10.2022
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В России появится национальная система защиты от DDoS-атак
В России появится национальная система защиты от DDoS-атак - РИА Новости, 26.10.2022
В России появится национальная система защиты от DDoS-атак
В России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам в 2024 году, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:04
2022-10-26T13:04
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. В России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам в 2024 году, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев."Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам - ред.) - системы активного противодействия по DDoS-атакам, создать глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам. Последние события показали, что мы уже достаточно эффективно с этой функцией справляемся. Но нужно обеспечить более многоуровневый мониторинг и отражение более сложных, специфичных атак", - сказал Хуторцев в ходе форума "Спектр-2022".Согласно его презентации, система будет создана в 2024 году.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
13:04 26.10.2022
 
В России появится национальная система защиты от DDoS-атак

Директор ГРЧЦ Хуторцев: российскую систему защиты от DDoS-атак создадут в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Хакерская атака. Архивное фото
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СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. В России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам в 2024 году, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев.
"Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам - ред.) - системы активного противодействия по DDoS-атакам, создать глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам. Последние события показали, что мы уже достаточно эффективно с этой функцией справляемся. Но нужно обеспечить более многоуровневый мониторинг и отражение более сложных, специфичных атак", - сказал Хуторцев в ходе форума "Спектр-2022".
Согласно его презентации, система будет создана в 2024 году.
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:29
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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