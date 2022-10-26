https://ria.ru/20221026/zaschita-1826888412.html
В России появится национальная система защиты от DDoS-атак
В России появится национальная система защиты от DDoS-атак - РИА Новости, 26.10.2022
В России появится национальная система защиты от DDoS-атак
В России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам в 2024 году, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:04
2022-10-26T13:04
2022-10-26T13:04
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149745/88/1497458863_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0ffb336519392a9464b13469fa806908.jpg
СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. В России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам в 2024 году, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев."Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам - ред.) - системы активного противодействия по DDoS-атакам, создать глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам. Последние события показали, что мы уже достаточно эффективно с этой функцией справляемся. Но нужно обеспечить более многоуровневый мониторинг и отражение более сложных, специфичных атак", - сказал Хуторцев в ходе форума "Спектр-2022".Согласно его презентации, система будет создана в 2024 году.
https://ria.ru/20221013/kiberataki-1823824752.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149745/88/1497458863_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6b04bc21e92eccf6703f511a1dac374c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России появится национальная система защиты от DDoS-атак
Директор ГРЧЦ Хуторцев: российскую систему защиты от DDoS-атак создадут в 2024 году
СОЧИ, 26 окт - РИА Новости. В России создадут глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам в 2024 году, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев.
"Планируется расширить возможности нашей системы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам - ред.) - системы активного противодействия по DDoS-атакам, создать глобальную национальную систему противодействия DDoS-атакам. Последние события показали, что мы уже достаточно эффективно с этой функцией справляемся. Но нужно обеспечить более многоуровневый мониторинг и отражение более сложных, специфичных атак", - сказал Хуторцев в ходе форума "Спектр-2022".
Согласно его презентации, система будет создана в 2024 году.