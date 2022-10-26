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В Италии зарядка электромобилей подорожала в 2,5 раза - РИА Новости, 26.10.2022
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В Италии зарядка электромобилей подорожала в 2,5 раза
В Италии зарядка электромобилей подорожала в 2,5 раза - РИА Новости, 26.10.2022
В Италии зарядка электромобилей подорожала в 2,5 раза
Зарядка электромобиля в Италии обойдется на 161% дороже, чем год назад, из-за повышения стоимости электроэнергии, говорится в исследовании потребительского... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:44
2022-10-26T17:54
италия
в мире
экономика
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РИМ, 26 окт – РИА Новости. Зарядка электромобиля в Италии обойдется на 161% дороже, чем год назад, из-за повышения стоимости электроэнергии, говорится в исследовании потребительского портала Facile.it."Из-за повышения цен на энергию в некоторых случаях заправка электромобиля обходится дороже традиционного. А если бы вместо подзарядки от домашней розетки вы захотели подключиться к колонке на улице, цены были бы еще выше", - выяснили эксперты, сравнившие различные модели автомобилей.Специалисты подсчитали, что раньше затраты на зарядку электромобиля были на 50-70% ниже, чем на заправку бензиновых или дизельных моделей. Сейчас полная батарея "зеленой машины" может обойтись дороже, чем полный бак топлива из нефти.Например, в случае с небольшими городскими машинами B-класса бензин из расчета на пробег в 1 тысячу километров обойдется в владельцу 83 евро. Для дизельного авто эта сумма составит 71 евро. А вот электрический двигатель даст возможность проехать ту же дистанцию уже за 85 евро, причем за год эта цена выросла с 33 евро.В октябре Государственное Управление по регулированию энергии, сетей и окружающей среды Италии (Arera) установило, что в третьем квартале 2022 года так называемая единая национальная цена электроэнергии увеличилась почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом. В этой связи регулятор принял дополнительные меры для того, чтобы сдержать дальнейший рост цен на энергию. В общей сложности за год обычная итальянская семья потратит на электричество в среднем 1322 евро, при том что в 2021 году средние траты составляли 632 евро.
https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825929932.html
https://ria.ru/20221019/elektroenergiya-1825005044.html
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италия, в мире, экономика
Италия, В мире, Экономика
17:44 26.10.2022 (обновлено: 17:54 26.10.2022)
 
В Италии зарядка электромобилей подорожала в 2,5 раза

В Италии зарядка электромобилей подорожала на 161 процент по сравнению с прошлым годом

© Pixabay / stuxЗарядка электромобиля
Зарядка электромобиля - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Pixabay / stux
Зарядка электромобиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 26 окт – РИА Новости. Зарядка электромобиля в Италии обойдется на 161% дороже, чем год назад, из-за повышения стоимости электроэнергии, говорится в исследовании потребительского портала Facile.it.
"Из-за повышения цен на энергию в некоторых случаях заправка электромобиля обходится дороже традиционного. А если бы вместо подзарядки от домашней розетки вы захотели подключиться к колонке на улице, цены были бы еще выше", - выяснили эксперты, сравнившие различные модели автомобилей.
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Специалисты подсчитали, что раньше затраты на зарядку электромобиля были на 50-70% ниже, чем на заправку бензиновых или дизельных моделей. Сейчас полная батарея "зеленой машины" может обойтись дороже, чем полный бак топлива из нефти.
Например, в случае с небольшими городскими машинами B-класса бензин из расчета на пробег в 1 тысячу километров обойдется в владельцу 83 евро. Для дизельного авто эта сумма составит 71 евро. А вот электрический двигатель даст возможность проехать ту же дистанцию уже за 85 евро, причем за год эта цена выросла с 33 евро.
В октябре Государственное Управление по регулированию энергии, сетей и окружающей среды Италии (Arera) установило, что в третьем квартале 2022 года так называемая единая национальная цена электроэнергии увеличилась почти в четыре раза по сравнению с первым кварталом. В этой связи регулятор принял дополнительные меры для того, чтобы сдержать дальнейший рост цен на энергию. В общей сложности за год обычная итальянская семья потратит на электричество в среднем 1322 евро, при том что в 2021 году средние траты составляли 632 евро.
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