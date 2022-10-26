https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826873138.html

Добровольцы из батальона имени Судоплатова приступили к несению задач

Добровольцы из батальона имени Судоплатова приступили к несению задач - РИА Новости, 26.10.2022

Добровольцы из батальона имени Судоплатова приступили к несению задач

Добровольцы из батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области взяли под охрану стратегические объекты региона, сообщил врио губернатора области Евгений РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:32

2022-10-26T12:32

2022-10-26T12:32

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений балицкий

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Добровольцы из батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области взяли под охрану стратегические объекты региона, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий."У нас батальон Судоплатова начал… патрулировать линии электропередачи, газовую трубу, строителей охраняют", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Батальон был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектованы необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.

https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html

запорожская область

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Кирилл Волков

безопасность, евгений балицкий, запорожская область, ситуация в днр и лнр