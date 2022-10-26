https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826873138.html
Добровольцы из батальона имени Судоплатова приступили к несению задач
Добровольцы из батальона имени Судоплатова приступили к несению задач - РИА Новости, 26.10.2022
Добровольцы из батальона имени Судоплатова приступили к несению задач
Добровольцы из батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области взяли под охрану стратегические объекты региона, сообщил врио губернатора области Евгений РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:32
2022-10-26T12:32
2022-10-26T12:32
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений балицкий
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Добровольцы из батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области взяли под охрану стратегические объекты региона, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий."У нас батальон Судоплатова начал… патрулировать линии электропередачи, газовую трубу, строителей охраняют", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Батальон был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектованы необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.
https://ria.ru/20220707/likvidatsiya-1800829587.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, евгений балицкий, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Балицкий, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Добровольцы из батальона имени Судоплатова приступили к несению задач
Батальон имени Судоплатова взял под охрану стратегические объекты Запорожской области