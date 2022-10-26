https://ria.ru/20221026/zakon-1826967837.html
Минск и Москва могут разработать модельный закон о финансировании НКО
Минск и Москва могут разработать модельный закон о финансировании НКО - РИА Новости, 26.10.2022
Минск и Москва могут разработать модельный закон о финансировании НКО
Модельный закон о недопущении внешнего вмешательства через иностранное финансирование некоммерческих организаций могут разработать в Союзном государстве... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:17
2022-10-26T16:17
2022-10-26T17:39
минск
москва
в мире
олег белоконев
белоруссия
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Модельный закон о недопущении внешнего вмешательства через иностранное финансирование некоммерческих организаций могут разработать в Союзном государстве Белоруссии и России, сообщил председатель комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне Олег Белоконев."Одно из предложений, которые поступили, - может, есть необходимость сделать модельный закон, который учтет все особенности законодательств двух стран и поможет компенсировать, возможно, какие-то пробелы в Беларуси или России с учетом опыта друг друга", - сказал Белоконев журналистам в среду в Минске по итогам заседания комиссии, где обсуждался вопрос о законодательном регулировании противодействия иностранному вмешательству через некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа.Белоконев отметил, что Белоруссия и Россия, а также некоторые другие страны постсоветского пространства столкнулись с такими НКО, которые финансируются из-за рубежа с целью оказания ими влияния на ситуацию в государствах."Определенную незаконную деятельность проводят эти организации, которые финансируются из-за рубежа. Через них идут финансовые потоки, которые направлены явно не на то, для чего они (НКО – ред.) предназначены. На сегодняшний день, даже по докладам представителей министерств юстиции двух стран (на заседании комиссии – ред.) было видно, что подходы (в Белоруссии и России – ред.) есть разные", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, москва, в мире, олег белоконев, белоруссия, россия
Минск, Москва, В мире, Олег Белоконев, Белоруссия, Россия, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
16:17 26.10.2022 (обновлено: 17:39 26.10.2022)
Минск и Москва могут разработать модельный закон о финансировании НКО
Минск и Москва могут разработать закон о недопущении внешнего вмешательства через НКО
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Модельный закон о недопущении внешнего вмешательства через иностранное финансирование некоммерческих организаций могут разработать в Союзном государстве Белоруссии и России, сообщил председатель комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне Олег Белоконев.
"Одно из предложений, которые поступили, - может, есть необходимость сделать модельный закон, который учтет все особенности законодательств двух стран и поможет компенсировать, возможно, какие-то пробелы в Беларуси или России с учетом опыта друг друга", - сказал Белоконев журналистам в среду в Минске по итогам заседания комиссии, где обсуждался вопрос о законодательном регулировании противодействия иностранному вмешательству через некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа.
Белоконев отметил, что Белоруссия и Россия, а также некоторые другие страны постсоветского пространства столкнулись с такими НКО, которые финансируются из-за рубежа с целью оказания ими влияния на ситуацию в государствах.
"Определенную незаконную деятельность проводят эти организации, которые финансируются из-за рубежа. Через них идут финансовые потоки, которые направлены явно не на то, для чего они (НКО – ред.) предназначены. На сегодняшний день, даже по докладам представителей министерств юстиции двух стран (на заседании комиссии – ред.) было видно, что подходы (в Белоруссии и России – ред.) есть разные", - сказал он.