https://ria.ru/20221026/zakon-1826967837.html

Минск и Москва могут разработать модельный закон о финансировании НКО

Минск и Москва могут разработать модельный закон о финансировании НКО - РИА Новости, 26.10.2022

Минск и Москва могут разработать модельный закон о финансировании НКО

Модельный закон о недопущении внешнего вмешательства через иностранное финансирование некоммерческих организаций могут разработать в Союзном государстве... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:17

2022-10-26T16:17

2022-10-26T17:39

минск

москва

в мире

олег белоконев

белоруссия

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Модельный закон о недопущении внешнего вмешательства через иностранное финансирование некоммерческих организаций могут разработать в Союзном государстве Белоруссии и России, сообщил председатель комиссии Парламентского собрания Союза двух стран по безопасности и обороне Олег Белоконев."Одно из предложений, которые поступили, - может, есть необходимость сделать модельный закон, который учтет все особенности законодательств двух стран и поможет компенсировать, возможно, какие-то пробелы в Беларуси или России с учетом опыта друг друга", - сказал Белоконев журналистам в среду в Минске по итогам заседания комиссии, где обсуждался вопрос о законодательном регулировании противодействия иностранному вмешательству через некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа.Белоконев отметил, что Белоруссия и Россия, а также некоторые другие страны постсоветского пространства столкнулись с такими НКО, которые финансируются из-за рубежа с целью оказания ими влияния на ситуацию в государствах."Определенную незаконную деятельность проводят эти организации, которые финансируются из-за рубежа. Через них идут финансовые потоки, которые направлены явно не на то, для чего они (НКО – ред.) предназначены. На сегодняшний день, даже по докладам представителей министерств юстиции двух стран (на заседании комиссии – ред.) было видно, что подходы (в Белоруссии и России – ред.) есть разные", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

минск, москва, в мире, олег белоконев, белоруссия, россия