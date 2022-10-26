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Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили Украину и Тайвань - РИА Новости, 26.10.2022
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Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили Украину и Тайвань
Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили Украину и Тайвань - РИА Новости, 26.10.2022
Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили Украину и Тайвань
Представители МИД Японии, Южной Кореи и США провели первую за несколько месяцев трехстороннюю встречу, в ходе которой обсудили развитие ядерной и ракетной... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:05
2022-10-26T10:11
в мире
такэо мори
юн сок ель
игорь кириллов
сша
япония
южная корея
мид японии‎
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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Представители МИД Японии, Южной Кореи и США провели первую за несколько месяцев трехстороннюю встречу, в ходе которой обсудили развитие ядерной и ракетной программы КНДР, ситуацию вокруг Украины и Тайваня, а также взаимодействие стран по различным направлениям для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"."Стороны едины во мнении о том, что чрезвычайно высокая частота проведения Северной Кореей ракетных испытаний, включая пуск 4 октября, когда ракета пролетела над территорией Японии, являются серьезной и немедленной угрозой миру и стабильности в регионе, а также явным вызовом всему международному сообществу", - говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи.На фоне этого первый заместитель главы МИД Японии Такэо Мори, замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон и заместитель госсекретаря США Уэнди Шенман отметили важность дипломатических усилий для расширения обороноспособности альянсов между Японией и США, а также между Южной Кореей и США для обеспечения реализации положений резолюций СБ ООН по КНДР.Вместе с этим, в ходе пресс-конференции по итогам встречи, Чо Хён Дон вновь подчеркнул, что Северная Корея "столкнется с беспрецедентным по силе ответом" в случае проведения седьмого ядерного испытания. Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что "Северная Корея, по всей видимости, завершила приготовления к очередным ядерным испытаниям". Ранее озвучивались предположения, что КНДР может провести ядерное испытание в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая в конце этого месяца и промежуточными выборами в США 8 ноября.О потенциальном "ассиметричном" ответе на возможное проведение ядерного испытания КНДР заявили в ходе пресс-конференции также Такэо Мори и Уэнди Шерман.Кроме вопросов вокруг КНДР стороны также обсудили ситуацию на Украине, "вновь подчеркнув недопустимость угроз применения ядерного оружия". Также вновь были отвергнуты обвинения РФ о подготовке Украины к применению "грязной бомбы".Другими темами стали ситуация вокруг Тайваня и странах Юго-Восточной Азии, а также взаимодействие трех стран по вопросам изменения климата, экономической безопасности, гендерного равенства.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
https://ria.ru/20221025/tovarooborot-1826421497.html
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сша
япония
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в мире, такэо мори, юн сок ель, игорь кириллов, сша, япония, южная корея, мид японии‎, совет безопасности оон, вооруженные силы рф
В мире, Такэо Мори, Юн Сок Ель, Игорь Кириллов, США, Япония, Южная Корея, МИД Японии‎, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы РФ
10:05 26.10.2022 (обновлено: 10:11 26.10.2022)
 
Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили Украину и Тайвань

Представители МИД Японии, США и Южной Кореи обсудили КНДР, Украину и Тайвань

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
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ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Представители МИД Японии, Южной Кореи и США провели первую за несколько месяцев трехстороннюю встречу, в ходе которой обсудили развитие ядерной и ракетной программы КНДР, ситуацию вокруг Украины и Тайваня, а также взаимодействие стран по различным направлениям для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
"Стороны едины во мнении о том, что чрезвычайно высокая частота проведения Северной Кореей ракетных испытаний, включая пуск 4 октября, когда ракета пролетела над территорией Японии, являются серьезной и немедленной угрозой миру и стабильности в регионе, а также явным вызовом всему международному сообществу", - говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи.
Таможенный пост морской порт Зарубино Владивостокской таможни - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 06:24
Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился
На фоне этого первый заместитель главы МИД Японии Такэо Мори, замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон и заместитель госсекретаря США Уэнди Шенман отметили важность дипломатических усилий для расширения обороноспособности альянсов между Японией и США, а также между Южной Кореей и США для обеспечения реализации положений резолюций СБ ООН по КНДР.
Вместе с этим, в ходе пресс-конференции по итогам встречи, Чо Хён Дон вновь подчеркнул, что Северная Корея "столкнется с беспрецедентным по силе ответом" в случае проведения седьмого ядерного испытания. Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что "Северная Корея, по всей видимости, завершила приготовления к очередным ядерным испытаниям". Ранее озвучивались предположения, что КНДР может провести ядерное испытание в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая в конце этого месяца и промежуточными выборами в США 8 ноября.
О потенциальном "ассиметричном" ответе на возможное проведение ядерного испытания КНДР заявили в ходе пресс-конференции также Такэо Мори и Уэнди Шерман.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 07:58Специальная военная операция на Украине
В МИД Японии воздержались от оценки заявления России о "грязной бомбе"
Кроме вопросов вокруг КНДР стороны также обсудили ситуацию на Украине, "вновь подчеркнув недопустимость угроз применения ядерного оружия". Также вновь были отвергнуты обвинения РФ о подготовке Украины к применению "грязной бомбы".
Другими темами стали ситуация вокруг Тайваня и странах Юго-Восточной Азии, а также взаимодействие трех стран по вопросам изменения климата, экономической безопасности, гендерного равенства.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 16:15
Минобороны Тайваня прокомментировало перемены в Военном совете ЦК КПК
 
В миреТакэо МориЮн Сок ЕльИгорь КирилловСШАЯпонияЮжная КореяМИД Японии‎Совет Безопасности ООНВооруженные силы РФ
 
 
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