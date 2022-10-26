10:05 26.10.2022 (обновлено: 10:11 26.10.2022)
Представители Японии, США и Южной Кореи обсудили Украину и Тайвань
Представители МИД Японии, США и Южной Кореи обсудили КНДР, Украину и Тайвань
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Представители МИД Японии, Южной Кореи и США провели первую за несколько месяцев трехстороннюю встречу, в ходе которой обсудили развитие ядерной и ракетной программы КНДР, ситуацию вокруг Украины и Тайваня, а также взаимодействие стран по различным направлениям для реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
"Стороны едины во мнении о том, что чрезвычайно высокая частота проведения Северной Кореей ракетных испытаний, включая пуск 4 октября, когда ракета пролетела над территорией Японии, являются серьезной и немедленной угрозой миру и стабильности в регионе, а также явным вызовом всему международному сообществу", - говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи.
На фоне этого первый заместитель главы МИД Японии Такэо Мори, замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон и заместитель госсекретаря США Уэнди Шенман отметили важность дипломатических усилий для расширения обороноспособности альянсов между Японией и США, а также между Южной Кореей и США для обеспечения реализации положений резолюций СБ ООН по КНДР.
Вместе с этим, в ходе пресс-конференции по итогам встречи, Чо Хён Дон вновь подчеркнул, что Северная Корея "столкнется с беспрецедентным по силе ответом" в случае проведения седьмого ядерного испытания. Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что "Северная Корея, по всей видимости, завершила приготовления к очередным ядерным испытаниям". Ранее озвучивались предположения, что КНДР может провести ядерное испытание в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая в конце этого месяца и промежуточными выборами в США 8 ноября.
О потенциальном "ассиметричном" ответе на возможное проведение ядерного испытания КНДР заявили в ходе пресс-конференции также Такэо Мори и Уэнди Шерман.
Кроме вопросов вокруг КНДР стороны также обсудили ситуацию на Украине, "вновь подчеркнув недопустимость угроз применения ядерного оружия". Также вновь были отвергнуты обвинения РФ о подготовке Украины к применению "грязной бомбы".
Другими темами стали ситуация вокруг Тайваня и странах Юго-Восточной Азии, а также взаимодействие трех стран по вопросам изменения климата, экономической безопасности, гендерного равенства.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".