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СМИ сообщают о взрывах в Сумской области Украины - РИА Новости, 26.10.2022
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СМИ сообщают о взрывах в Сумской области Украины
СМИ сообщают о взрывах в Сумской области Украины - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ сообщают о взрывах в Сумской области Украины
Взрывы слышны в Сумской области Украины, сообщил украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:46
2022-10-26T15:54
украина
сумская область
в мире
владимир зеленский
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Сумской области Украины, сообщил украинский телеканал "Прямой"."Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Прямого".Ранее ряд украинских СМИ сообщил о масштабной воздушной тревоге во всех областях страны.Представители местных властей и областных администраций со всех уголков Украины подтверждают сигналы тревоги на местах. Граждан информируют в официальных Telegram-каналах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826827451.html
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украина, сумская область, в мире, владимир зеленский, харьков, вооруженные силы рф
Украина, Сумская область, В мире, Владимир Зеленский, Харьков, Вооруженные силы РФ
15:46 26.10.2022 (обновлено: 15:54 26.10.2022)
 
СМИ сообщают о взрывах в Сумской области Украины

Украинский телеканал "Прямой" сообщил о взрывах в Сумской области

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Сумской области Украины, сообщил украинский телеканал "Прямой".
"Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Прямого".
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
09:59Специальная военная операция на Украине
В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу
Ранее ряд украинских СМИ сообщил о масштабной воздушной тревоге во всех областях страны.
Представители местных властей и областных администраций со всех уголков Украины подтверждают сигналы тревоги на местах. Граждан информируют в официальных Telegram-каналах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Флаги Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
15:15Специальная военная операция на Украине
В Киеве объявили воздушную тревогу
 
УкраинаСумская областьВ миреВладимир ЗеленскийХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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