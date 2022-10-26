https://ria.ru/20221026/vystavka-1826876382.html

Русский авангард из музея в Узбекистане покажут в Париже

Русский авангард из музея в Узбекистане покажут в Париже - РИА Новости, 26.10.2022

Русский авангард из музея в Узбекистане покажут в Париже

Работы художников русского авангарда из коллекции Госмузея искусств Республики Каракалпакстан в Нукусе покажут в Париже, сообщил в среду узбекистанский Фонд... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:53

2022-10-26T12:53

2022-10-26T12:53

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ТАШКЕНТ, 26 окт — РИА Новости. Работы художников русского авангарда из коллекции Госмузея искусств Республики Каракалпакстан в Нукусе покажут в Париже, сообщил в среду узбекистанский Фонд развития культуры и искусства.22 ноября в Институте арабского мира открывается выставка "Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана" уникальных произведений народно-прикладного искусства Узбекистана середины XIX – начала XX века.Всего в экспозиции более 300 произведений из девяти крупнейших музеев Узбекистана, среди которых также коллекции текстиля, предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, добавили в фонде.В июле фонд сообщал, что две выставки культурного и исторического наследия Узбекистана откроются в конце ноября в Париже. Выставка "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" пройдет в музее Лувра с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года. В экспозиции будут представлены около 170 экспонатов, в частности 137 предметов из 13 музеев Узбекистана, охватывающие период с V-VI веков до нашей эры до XIV-XVI веков.Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан в Нукусе был организован в 1966 году и сегодня носит имя Игоря Савицкого, собирателя картин русского авангарда в Средней Азии. В институции более 44 тысяч произведений русского авангарда – это вторая по численности коллекция после Русского музея в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20221021/vystavka-1825739829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, узбекистан, париж, самарканд, русский музей, выставки, музеи, искусство, франция