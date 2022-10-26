Участвующие в СВО ямальцы начали получать единовременную выплату от региона
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), участвующие в специальной военной операции, начали получать единовременную выплату от региона, сообщает пресс-служба губернатора.
"Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получили единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Решение о дополнительной поддержке ямальцев и их семей принял губернатор региона Дмитрий Артюхов на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре", - говорится в сообщении.
Обратиться за выплатой можно как дистанционно – через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО, так и очно – в месте призыва, где заявления принимают сотрудники органов соцзащиты населения. При подаче документов следует представить только паспорт и банковские реквизиты для зачисления средств. Сведения о приеме гражданина на службу для участия в СВО будут запрошены департаментом самостоятельно в окружном военном комиссариате. После поступления информации от ведомства выплата будет перечислена в течение 10 рабочих дней.
"Обратиться за поддержкой могут мобилизованные, добровольцы, в том числе входящие в состав специальных военных отрядов "Барс", и командированные сотрудники Росгвардии", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Юлии Третьяк.
Для военнослужащих и их семей на Ямале предусмотрен также ряд других пособий и льгот. Это реабилитационный сертификат в размере 120 тысяч рублей на получение медицинских услуг по реабилитации, освобождение от уплаты арендных платежей за недвижимое имущество и земельные участки, транспортного налога и другие. Накануне перечень льгот дополнен: теперь участники СВО и их семьи могут получить выплату на догазификацию, также улучшили условия предоставления иных выплат для этой категории граждан. Их перечень размещен на сайте окружной соцзащиты, уточняют власти.