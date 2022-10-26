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Участвующие в СВО ямальцы начали получать единовременную выплату от региона

Участвующие в СВО ямальцы начали получать единовременную выплату от региона - РИА Новости, 26.10.2022

Участвующие в СВО ямальцы начали получать единовременную выплату от региона

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), участвующие в специальной военной операции, начали получать единовременную выплату от региона, сообщает... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:19

2022-10-26T11:19

2022-10-26T11:19

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

частичная мобилизация в россии

социальные выплаты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), участвующие в специальной военной операции, начали получать единовременную выплату от региона, сообщает пресс-служба губернатора."Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, получили единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Решение о дополнительной поддержке ямальцев и их семей принял губернатор региона Дмитрий Артюхов на заседании окружной призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре", - говорится в сообщении.Обратиться за выплатой можно как дистанционно – через сайт департамента социальной защиты населения ЯНАО, так и очно – в месте призыва, где заявления принимают сотрудники органов соцзащиты населения. При подаче документов следует представить только паспорт и банковские реквизиты для зачисления средств. Сведения о приеме гражданина на службу для участия в СВО будут запрошены департаментом самостоятельно в окружном военном комиссариате. После поступления информации от ведомства выплата будет перечислена в течение 10 рабочих дней."Обратиться за поддержкой могут мобилизованные, добровольцы, в том числе входящие в состав специальных военных отрядов "Барс", и командированные сотрудники Росгвардии", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Юлии Третьяк.Для военнослужащих и их семей на Ямале предусмотрен также ряд других пособий и льгот. Это реабилитационный сертификат в размере 120 тысяч рублей на получение медицинских услуг по реабилитации, освобождение от уплаты арендных платежей за недвижимое имущество и земельные участки, транспортного налога и другие. Накануне перечень льгот дополнен: теперь участники СВО и их семьи могут получить выплату на догазификацию, также улучшили условия предоставления иных выплат для этой категории граждан. Их перечень размещен на сайте окружной соцзащиты, уточняют власти.

https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826846089.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, ямал, частичная мобилизация в россии, социальные выплаты