https://ria.ru/20221026/vymogatelstvo-1826984225.html
Экс-главреду Tatler грозит до 15 лет колонии за вымогательство
Экс-главреду Tatler грозит до 15 лет колонии за вымогательство - РИА Новости, 26.10.2022
Экс-главреду Tatler грозит до 15 лет колонии за вымогательство
Экс-главреду светского журнала Tatler Ариану Романовскому, которому вменили особо крупное вымогательство, грозит вплоть до 15 лет лишения свободы, согласно... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:53
2022-10-26T16:53
2022-10-26T16:56
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Экс-главреду светского журнала Tatler Ариану Романовскому, которому вменили особо крупное вымогательство, грозит вплоть до 15 лет лишения свободы, согласно положению статьи Уголовного кодекса России.Ранее адвокат Романовского Гаджи Алиев сообщил РИА Новости, что его подзащитному предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. Вину Романовский, по словам защитника, не признаёт. В среду Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте.Согласно Уголовному кодексу, часть 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство" предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а также штраф до одного миллиона рублей.Также сегодня, как ожидается, суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения коммерческому директору принадлежащего Ксении Собчак медиахолдинга "Oсторожно Media" Кириллу Суханову, который тоже проходит по делу о вымогательстве и был задержан накануне, однако его статус пока неизвестен.Ранее источник РИА Новости сообщил, что дело касается вымогательства у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20221026/glavred-1826899187.html
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происшествия, ксения собчак, россия, москва, новости культуры, стиль жизни
Происшествия, Ксения Собчак, Россия, Москва, Культура, Новости культуры, Стиль жизни
16:53 26.10.2022 (обновлено: 16:56 26.10.2022)
Экс-главреду Tatler грозит до 15 лет колонии за вымогательство
Экс-главреду Tatler Романовскому грозит до 15 лет лишения свободы за вымогательство