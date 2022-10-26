https://ria.ru/20221026/vsu-1826866739.html

Глава Минобороны Украины заявил о замедлении наступления ВСУ на юге

Глава Минобороны Украины заявил о замедлении наступления ВСУ на юге - РИА Новости, 26.10.2022

Глава Минобороны Украины заявил о замедлении наступления ВСУ на юге

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:10

2022-10-26T12:10

2022-10-26T12:12

в мире

украина

россия

херсонская область

министерство обороны украины

алексей резников

кирилл стремоусов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824984555_0:466:2810:2047_1920x0_80_0_0_333991126cd60326259de19517a67142.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась.Ранее в среду заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытки украинских войск прорвать линию обороны в Херсонской области остаются безуспешны, постоянные атаки гасятся. Во вторник Минобороны РФ сообщало, что только за сутки в ходе отражения украинских атак, проводившихся силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское, противник потерял до 130 военных, три танка и девять бронемашин.Как заявил Резников в интервью японскому телеканалу NHK, наступательная операция "замедлилась на юге" Украины. При этом он выразил уверенность в том, что украинские войска продвинутся вперед к началу зимы.Кроме того, по словам главы минобороны Украины, у Киева есть план захвата Херсона. "У нас есть реальный план также по освобождению Херсона. Также как у нас есть реальный план освободить все временно оккупированные территории Украины", - заявил Резников.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221013/nato-1823555362.html

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html

украина

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, херсонская область , министерство обороны украины, алексей резников, кирилл стремоусов, владимир путин, ситуация в днр и лнр