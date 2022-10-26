https://ria.ru/20221026/vsu-1826866739.html
Глава Минобороны Украины заявил о замедлении наступления ВСУ на юге
Глава Минобороны Украины заявил о замедлении наступления ВСУ на юге - РИА Новости, 26.10.2022
Глава Минобороны Украины заявил о замедлении наступления ВСУ на юге
Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:10
2022-10-26T12:10
2022-10-26T12:12
в мире
украина
россия
херсонская область
министерство обороны украины
алексей резников
кирилл стремоусов
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась.Ранее в среду заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытки украинских войск прорвать линию обороны в Херсонской области остаются безуспешны, постоянные атаки гасятся. Во вторник Минобороны РФ сообщало, что только за сутки в ходе отражения украинских атак, проводившихся силами двух ротных тактических групп в районе сел Ищенка и Брускинское, противник потерял до 130 военных, три танка и девять бронемашин.Как заявил Резников в интервью японскому телеканалу NHK, наступательная операция "замедлилась на юге" Украины. При этом он выразил уверенность в том, что украинские войска продвинутся вперед к началу зимы.Кроме того, по словам главы минобороны Украины, у Киева есть план захвата Херсона. "У нас есть реальный план также по освобождению Херсона. Также как у нас есть реальный план освободить все временно оккупированные территории Украины", - заявил Резников.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221013/nato-1823555362.html
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, херсонская область , министерство обороны украины, алексей резников, кирилл стремоусов, владимир путин, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Россия, Херсонская область , Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:10 26.10.2022 (обновлено: 12:12 26.10.2022)
Глава Минобороны Украины заявил о замедлении наступления ВСУ на юге
Глава Минобороны Украины Резников признал, что операция ВСУ на юге замедлилась