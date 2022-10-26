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Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым

Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым - РИА Новости, 26.10.2022

Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:40

2022-10-26T15:40

2022-10-26T15:56

никол пашинян

в мире

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ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи."Да, президент РФ пригласил 31 октября на трехстороннюю встречу в Сочи. Я подтвердил свое участие, не знаю, подтвердила ли азербайджанская сторона", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, последняя встреча в подобном формате прошла в ноябре прошлого года, и с тех пор накопилось много вопросов. "Должен состояться обмен мнениями, повестка ясна, включая обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20221026/zatulin-1826916421.html

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