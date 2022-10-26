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Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым - РИА Новости, 26.10.2022
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Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым
Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым - РИА Новости, 26.10.2022
Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:40
2022-10-26T15:56
никол пашинян
в мире
цены на нефть
ильхам алиев
владимир путин
сочи
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ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи."Да, президент РФ пригласил 31 октября на трехстороннюю встречу в Сочи. Я подтвердил свое участие, не знаю, подтвердила ли азербайджанская сторона", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, последняя встреча в подобном формате прошла в ноябре прошлого года, и с тех пор накопилось много вопросов. "Должен состояться обмен мнениями, повестка ясна, включая обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.
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никол пашинян, в мире, цены на нефть, ильхам алиев, владимир путин, сочи, россия, армения
Никол Пашинян, В мире, Цены на нефть, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Сочи, Россия, Армения
15:40 26.10.2022 (обновлено: 15:56 26.10.2022)
 
Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым

Пашинян подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с Путиным и Алиевым

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи.
"Да, президент РФ пригласил 31 октября на трехстороннюю встречу в Сочи. Я подтвердил свое участие, не знаю, подтвердила ли азербайджанская сторона", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, последняя встреча в подобном формате прошла в ноябре прошлого года, и с тех пор накопилось много вопросов. "Должен состояться обмен мнениями, повестка ясна, включая обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 14:04
Затулин считает необходимым обсуждение российско-армянских отношений
 
Никол ПашинянВ миреЦены на нефтьИльхам АлиевВладимир ПутинСочиРоссияАрмения
 
 
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