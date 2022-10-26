https://ria.ru/20221026/vstrecha-1826954179.html
Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым
Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым - РИА Новости, 26.10.2022
Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:40
2022-10-26T15:40
2022-10-26T15:56
никол пашинян
в мире
цены на нефть
ильхам алиев
владимир путин
сочи
россия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760934248_0:116:3434:2048_1920x0_80_0_0_9f34d08b685dd36d50db390095542c4e.jpg
ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи."Да, президент РФ пригласил 31 октября на трехстороннюю встречу в Сочи. Я подтвердил свое участие, не знаю, подтвердила ли азербайджанская сторона", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, последняя встреча в подобном формате прошла в ноябре прошлого года, и с тех пор накопилось много вопросов. "Должен состояться обмен мнениями, повестка ясна, включая обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20221026/zatulin-1826916421.html
сочи
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760934248_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73b0b15472ef38629c8f5bee6c719d6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, в мире, цены на нефть, ильхам алиев, владимир путин, сочи, россия, армения
Никол Пашинян, В мире, Цены на нефть, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Сочи, Россия, Армения
15:40 26.10.2022 (обновлено: 15:56 26.10.2022)
Пашинян подтвердил намерение участвовать во встрече с Путиным и Алиевым
Пашинян подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с Путиным и Алиевым
ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подтвердил намерение участвовать в трехсторонней встрече с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи.
"Да, президент РФ пригласил 31 октября на трехстороннюю встречу в Сочи. Я подтвердил свое участие, не знаю, подтвердила ли азербайджанская сторона", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, последняя встреча в подобном формате прошла в ноябре прошлого года, и с тех пор накопилось много вопросов. "Должен состояться обмен мнениями, повестка ясна, включая обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.