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Эксперты рассказали, как сейчас выдают шенгенские визы

Эксперты рассказали, как сейчас выдают шенгенские визы - РИА Новости, 26.10.2022

Эксперты рассказали, как сейчас выдают шенгенские визы

Туроператоры рассказали, за какой срок и на какой период сейчас выдают шенгенские визы и можно ли успеть получить разрешение на въезд до Нового года, сообщает... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T19:48

2022-10-26T19:48

2022-10-26T19:48

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, за какой срок и на какой период сейчас выдают шенгенские визы и можно ли успеть получить разрешение на въезд до Нового года, сообщает АТОР.По статистике компаний, существенного изменения в сроках рассмотрения документов на визу не произошло. "Средний срок оформления шенгенской визы сейчас составляет 2,5 недели", – констатируют эксперты туроператора "Русский Экспресс".По наблюдениям ПАКС, приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме на срок оформления шенгена пока не повлияла. Это связывают со снизившимся спросом на визы после их удорожания и более жесткими требованиями к пакету документов.Нежелание россиян путешествовать в Европу также обусловлено отсутствием прямых рейсов и "риторикой отдельных стран ЕС, проводящих политику "закрытых дверей".Согласно агрегированным данным участников рынка, с момента подачи документов оформление визы во Франции займет примерно за 1,5 недели, а в Испанию, Италию, Венгрию и Австрию – до трех недель.По оценкам TEZ TOUR, срок получения греческого шенгена увеличился в среднем до десяти календарных дней. "Визовые центры Греции рекомендуют подавать документы не менее чем за 15 рабочих дней до вылета", – уточняют в компании.Отказов, по словам экспертов, стало больше, но не критично. В основном, возвращают паспорта без виз из-за недостаточного количества финансовых средств у заявителя. Эксперты рекомендуют прилагать к пакету документов справки о наличии на банковском счету не менее 300 тысяч рублей.Еще один тренд – увеличение количества однократных и коротких мультивиз. Россиянам стали выдавать больше первых под даты поездки и мультивиз сроком действия от одного до трех месяцев.Так, сегодня однократные визы на даты поездки оформляют консульства Австрии, Греции и Венгрии. Испания выдает менее длительные шенгены, чем раньше. Например, при наличии в паспорте годовых и полугодовых виз – на три месяца. По информации туроператоров, консульство Франции по-прежнему выдает полугодовые, годовые или пятилетние визы.По общему мнению участников туристического рынка, несмотря на все сложности, относительно лояльную политику в отношении российских заявителей по-прежнему проводят Франция, Италия, Испания и Венгрия. Сложнее стало получить визу в Грецию и Австрию.По словам экспертов, россиянам, которые планируют провести новогодние праздники в странах Шенгенской зоны, стоит поторопиться с подачей документов: на это есть еще пара недель.

https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html

https://ria.ru/20221019/italiya-1825067753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, туристы, визы, шенгенская зона, шенгенская виза, франция, испания, венгрия, германия, австрия, греция