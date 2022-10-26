https://ria.ru/20221026/vizy-1826887874.html
Эксперты рассказали, как сейчас выдают шенгенские визы
Эксперты рассказали, как сейчас выдают шенгенские визы - РИА Новости, 26.10.2022
Эксперты рассказали, как сейчас выдают шенгенские визы
Туроператоры рассказали, за какой срок и на какой период сейчас выдают шенгенские визы и можно ли успеть получить разрешение на въезд до Нового года, сообщает... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T19:48
2022-10-26T19:48
2022-10-26T19:48
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
туристы
визы
шенгенская зона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/75/1557067572_21:0:3052:1705_1920x0_80_0_0_f610da73950d3e1a1fc375d3168ab383.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, за какой срок и на какой период сейчас выдают шенгенские визы и можно ли успеть получить разрешение на въезд до Нового года, сообщает АТОР.По статистике компаний, существенного изменения в сроках рассмотрения документов на визу не произошло. "Средний срок оформления шенгенской визы сейчас составляет 2,5 недели", – констатируют эксперты туроператора "Русский Экспресс".По наблюдениям ПАКС, приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме на срок оформления шенгена пока не повлияла. Это связывают со снизившимся спросом на визы после их удорожания и более жесткими требованиями к пакету документов.Нежелание россиян путешествовать в Европу также обусловлено отсутствием прямых рейсов и "риторикой отдельных стран ЕС, проводящих политику "закрытых дверей".Согласно агрегированным данным участников рынка, с момента подачи документов оформление визы во Франции займет примерно за 1,5 недели, а в Испанию, Италию, Венгрию и Австрию – до трех недель.По оценкам TEZ TOUR, срок получения греческого шенгена увеличился в среднем до десяти календарных дней. "Визовые центры Греции рекомендуют подавать документы не менее чем за 15 рабочих дней до вылета", – уточняют в компании.Отказов, по словам экспертов, стало больше, но не критично. В основном, возвращают паспорта без виз из-за недостаточного количества финансовых средств у заявителя. Эксперты рекомендуют прилагать к пакету документов справки о наличии на банковском счету не менее 300 тысяч рублей.Еще один тренд – увеличение количества однократных и коротких мультивиз. Россиянам стали выдавать больше первых под даты поездки и мультивиз сроком действия от одного до трех месяцев.Так, сегодня однократные визы на даты поездки оформляют консульства Австрии, Греции и Венгрии. Испания выдает менее длительные шенгены, чем раньше. Например, при наличии в паспорте годовых и полугодовых виз – на три месяца. По информации туроператоров, консульство Франции по-прежнему выдает полугодовые, годовые или пятилетние визы.По общему мнению участников туристического рынка, несмотря на все сложности, относительно лояльную политику в отношении российских заявителей по-прежнему проводят Франция, Италия, Испания и Венгрия. Сложнее стало получить визу в Грецию и Австрию.По словам экспертов, россиянам, которые планируют провести новогодние праздники в странах Шенгенской зоны, стоит поторопиться с подачей документов: на это есть еще пара недель.
https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html
https://ria.ru/20221019/italiya-1825067753.html
франция
испания
венгрия
германия
австрия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/75/1557067572_410:11:2637:1681_1920x0_80_0_0_c55d8037f4d45bb0ea17e795a601f1a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, туристы, визы, шенгенская зона, шенгенская виза, франция, испания, венгрия, германия, австрия, греция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, туристы, Визы, Шенгенская зона, Шенгенская виза, Франция, Испания, Венгрия, Германия, Австрия, Греция
Эксперты рассказали, как сейчас выдают шенгенские визы
Эксперты рассказали, успеют ли российские туристы получить шенгенскую визу до Нового года
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Туроператоры рассказали, за какой срок и на какой период сейчас выдают шенгенские визы и можно ли успеть получить разрешение на въезд до Нового года, сообщает
АТОР.
По статистике компаний, существенного изменения в сроках рассмотрения документов на визу не произошло. "Средний срок оформления шенгенской визы сейчас составляет 2,5 недели", – констатируют эксперты туроператора "Русский Экспресс".
По наблюдениям ПАКС, приостановка соглашения об упрощенном визовом режиме на срок оформления шенгена пока не повлияла. Это связывают со снизившимся спросом на визы после их удорожания и более жесткими требованиями к пакету документов.
Нежелание россиян путешествовать в Европу
также обусловлено отсутствием прямых рейсов и "риторикой отдельных стран ЕС
, проводящих политику "закрытых дверей".
Согласно агрегированным данным участников рынка, с момента подачи документов оформление визы во Франции
займет примерно за 1,5 недели, а в Испанию
, Италию
, Венгрию
и Австрию
– до трех недель.
По оценкам TEZ TOUR
, срок получения греческого шенгена увеличился в среднем до десяти календарных дней. "Визовые центры Греции
рекомендуют подавать документы не менее чем за 15 рабочих дней до вылета", – уточняют в компании.
Отказов, по словам экспертов, стало больше, но не критично. В основном, возвращают паспорта без виз из-за недостаточного количества финансовых средств у заявителя. Эксперты рекомендуют прилагать к пакету документов справки о наличии на банковском счету не менее 300 тысяч рублей.
Еще один тренд – увеличение количества однократных и коротких мультивиз. Россиянам стали выдавать больше первых под даты поездки и мультивиз сроком действия от одного до трех месяцев.
Так, сегодня однократные визы на даты поездки оформляют консульства Австрии, Греции и Венгрии. Испания выдает менее длительные шенгены, чем раньше. Например, при наличии в паспорте годовых и полугодовых виз – на три месяца. По информации туроператоров, консульство Франции по-прежнему выдает полугодовые, годовые или пятилетние визы.
По общему мнению участников туристического рынка, несмотря на все сложности, относительно лояльную политику в отношении российских заявителей по-прежнему проводят Франция, Италия, Испания и Венгрия. Сложнее стало получить визу в Грецию и Австрию.
По словам экспертов, россиянам, которые планируют провести новогодние праздники в странах Шенгенской зоны
, стоит поторопиться с подачей документов: на это есть еще пара недель.