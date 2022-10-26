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СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона - РИА Новости, 26.10.2022
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СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона
СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона
Белый дом не станет вмешиваться в борьбу за лидерство среди венесуэльских оппозиционеров, что воспринимается как разочарование в пользовавшемся поддержкой... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T02:00
2022-10-26T02:00
в мире
хуан гуаидо
николас мадуро
сша
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Белый дом не станет вмешиваться в борьбу за лидерство среди венесуэльских оппозиционеров, что воспринимается как разочарование в пользовавшемся поддержкой Вашингтона Хуане Гуаидо, пишет Miami Herald.Как говорится в сообщении, это станет очередным ударом по Гуаидо, который ранее пользовался поддержкой в Вашингтоне, но теряет влияние на фоне укрепления власти президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы на встрече с представителями американского госдепа указала, что не станет поддерживать "временное правительство" Гуаидо.
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в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, сша, венесуэла
В мире, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, США, Венесуэла
02:00 26.10.2022
 
СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона

Miami Herald: Белый дом не станет вмешиваться в борьбу среди венесуэльских оппозиционеров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Белый дом не станет вмешиваться в борьбу за лидерство среди венесуэльских оппозиционеров, что воспринимается как разочарование в пользовавшемся поддержкой Вашингтона Хуане Гуаидо, пишет Miami Herald.
"Администрация США не будет вмешиваться в борьбу за лидерство в оппозиционном движении Венесуэлы", - сообщает издание со ссылкой на представителя Белого дома.
Как говорится в сообщении, это станет очередным ударом по Гуаидо, который ранее пользовался поддержкой в Вашингтоне, но теряет влияние на фоне укрепления власти президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы на встрече с представителями американского госдепа указала, что не станет поддерживать "временное правительство" Гуаидо.
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 09:27
Каракас не знает о планах США по снятию санкций, заявил глава МИД Венесуэлы
 
В миреХуан ГуаидоНиколас МадуроСШАВенесуэла
 
 
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