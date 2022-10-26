https://ria.ru/20221026/venesuela-1826795844.html

СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона

СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона

Белый дом не станет вмешиваться в борьбу за лидерство среди венесуэльских оппозиционеров, что воспринимается как разочарование в пользовавшемся поддержкой... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T02:00

2022-10-26T02:00

2022-10-26T02:00

в мире

хуан гуаидо

николас мадуро

сша

венесуэла

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Белый дом не станет вмешиваться в борьбу за лидерство среди венесуэльских оппозиционеров, что воспринимается как разочарование в пользовавшемся поддержкой Вашингтона Хуане Гуаидо, пишет Miami Herald.Как говорится в сообщении, это станет очередным ударом по Гуаидо, который ранее пользовался поддержкой в Вашингтоне, но теряет влияние на фоне укрепления власти президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы на встрече с представителями американского госдепа указала, что не станет поддерживать "временное правительство" Гуаидо.

https://ria.ru/20220926/venesuela-1819426007.html

сша

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в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, сша, венесуэла