СМИ: венесуэльский оппозиционер Гуаидо теряет поддержку Вашингтона
Miami Herald: Белый дом не станет вмешиваться в борьбу среди венесуэльских оппозиционеров
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Белый дом не станет вмешиваться в борьбу за лидерство среди венесуэльских оппозиционеров, что воспринимается как разочарование в пользовавшемся поддержкой Вашингтона Хуане Гуаидо, пишет Miami Herald.
"Администрация США не будет вмешиваться в борьбу за лидерство в оппозиционном движении Венесуэлы", - сообщает издание со ссылкой на представителя Белого дома.
Как говорится в сообщении, это станет очередным ударом по Гуаидо, который ранее пользовался поддержкой в Вашингтоне, но теряет влияние на фоне укрепления власти президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.
Ранее сообщалось, что оппозиция Венесуэлы на встрече с представителями американского госдепа указала, что не станет поддерживать "временное правительство" Гуаидо.