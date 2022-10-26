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Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ - РИА Новости, 26.10.2022
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Культура
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Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ
Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ - РИА Новости, 26.10.2022
Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ
Картину Адольфа Гитлера, которую Channel 4 приобрел для шоу, уничтожили, сообщается в соцсети канала. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:43
2022-10-26T18:36
культура
новости культуры
в мире
адольф гитлер
искусство
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Картину Адольфа Гитлера, которую Channel 4 приобрел для шоу, уничтожили, сообщается в соцсети канала.Телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами в эфире шоу Jimmy Carr Destroys Art. Согласно задумке телеканала, зрители решают, должен ли автор программы уничтожить неоднозначные предметы искусства.Центральный вопрос шоу — можно ли отделить шедевр от его создателя. В случае отрицательного ответа телезрители выбирают, с помощью каких инструментов уничтожат картины.
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новости культуры, в мире, адольф гитлер, искусство
Культура, Новости культуры, В мире, Адольф Гитлер, Искусство
16:43 26.10.2022 (обновлено: 18:36 26.10.2022)
 
Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ

Картину Гитлера уничтожили в эфире передачи Jimmy Carr Destroys Art по просьбе зрителей

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Картину Адольфа Гитлера, которую Channel 4 приобрел для шоу, уничтожили, сообщается в соцсети канала.
Телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами в эфире шоу Jimmy Carr Destroys Art.
Согласно задумке телеканала, зрители решают, должен ли автор программы уничтожить неоднозначные предметы искусства.
Центральный вопрос шоу — можно ли отделить шедевр от его создателя. В случае отрицательного ответа телезрители выбирают, с помощью каких инструментов уничтожат картины.
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