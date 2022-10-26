https://ria.ru/20221026/velikobritaniya-1826964816.html
Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ
Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ - РИА Новости, 26.10.2022
Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ
Картину Адольфа Гитлера, которую Channel 4 приобрел для шоу, уничтожили, сообщается в соцсети канала. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:43
2022-10-26T16:43
2022-10-26T18:36
культура
новости культуры
в мире
адольф гитлер
искусство
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Картину Адольфа Гитлера, которую Channel 4 приобрел для шоу, уничтожили, сообщается в соцсети канала.Телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами в эфире шоу Jimmy Carr Destroys Art. Согласно задумке телеканала, зрители решают, должен ли автор программы уничтожить неоднозначные предметы искусства.Центральный вопрос шоу — можно ли отделить шедевр от его создателя. В случае отрицательного ответа телезрители выбирают, с помощью каких инструментов уничтожат картины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, в мире, адольф гитлер, искусство
Культура, Новости культуры, В мире, Адольф Гитлер, Искусство
16:43 26.10.2022 (обновлено: 18:36 26.10.2022)
Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ
Картину Гитлера уничтожили в эфире передачи Jimmy Carr Destroys Art по просьбе зрителей
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Картину Адольфа Гитлера, которую Channel 4 приобрел для шоу, уничтожили, сообщается в соцсети канала.
Телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами в эфире шоу Jimmy Carr Destroys Art.
Согласно задумке телеканала, зрители решают, должен ли автор программы уничтожить неоднозначные предметы искусства.
Центральный вопрос шоу — можно ли отделить шедевр от его создателя. В случае отрицательного ответа телезрители выбирают, с помощью каких инструментов уничтожат картины.