https://ria.ru/20221026/velikobritaniya-1826964816.html

Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ

Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ - РИА Новости, 26.10.2022

Картину Гитлера уничтожили в эфире британского ТВ

Картину Адольфа Гитлера, которую Channel 4 приобрел для шоу, уничтожили, сообщается в соцсети канала. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:43

2022-10-26T16:43

2022-10-26T18:36

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Картину Адольфа Гитлера, которую Channel 4 приобрел для шоу, уничтожили, сообщается в соцсети канала.Телеведущий Джимми Карр опустил полотно в установку с бензопилами в эфире шоу Jimmy Carr Destroys Art. Согласно задумке телеканала, зрители решают, должен ли автор программы уничтожить неоднозначные предметы искусства.Центральный вопрос шоу — можно ли отделить шедевр от его создателя. В случае отрицательного ответа телезрители выбирают, с помощью каких инструментов уничтожат картины.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, в мире, адольф гитлер, искусство