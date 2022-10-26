https://ria.ru/20221026/vedmak-1827051238.html

В Польше анонсировали ремейк первой видеоигры по "Ведьмаку"

В Польше анонсировали ремейк первой видеоигры по "Ведьмаку" - РИА Новости, 26.10.2022

В Польше анонсировали ремейк первой видеоигры по "Ведьмаку"

Польская студия разработчиков видеоигр CD Projekt RED анонсировала работу над ремейком первой игры в серии "Ведьмак", сообщается на сайте компании. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:39

2022-10-26T21:39

2022-10-26T21:39

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технологии

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Польская студия разработчиков видеоигр CD Projekt RED анонсировала работу над ремейком первой игры в серии "Ведьмак", сообщается на сайте компании."Мы рады сообщить, что работа над ремейком "Ведьмака" продолжается! Именно так, игра, с которой все началось, создается с нуля на движке Unreal Engine 5", — говорится в материале.Поляки добавили, что в настоящее время игра находится на ранней стадии разработки. Над ней работает студия Fool's Theory.Разработчики попросили фанатов "набраться терпения" и заверили, что игра будет создаваться "с максимальной тщательностью и вниманием к деталям".Игра "Ведьмак" про приключения Геральта из Ривии, персонажа из книг Анджея Сапковского стала культовым проектом польской студии. Ее релиз состоялся в октябре 2007 года.

https://ria.ru/20220727/cavill-1805259530.html

польша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

польша, технологии, в мире