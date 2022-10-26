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В Польше анонсировали ремейк первой видеоигры по "Ведьмаку" - РИА Новости, 26.10.2022
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В Польше анонсировали ремейк первой видеоигры по "Ведьмаку"
В Польше анонсировали ремейк первой видеоигры по "Ведьмаку" - РИА Новости, 26.10.2022
В Польше анонсировали ремейк первой видеоигры по "Ведьмаку"
Польская студия разработчиков видеоигр CD Projekt RED анонсировала работу над ремейком первой игры в серии "Ведьмак", сообщается на сайте компании. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T21:39
2022-10-26T21:39
польша
технологии
в мире
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Польская студия разработчиков видеоигр CD Projekt RED анонсировала работу над ремейком первой игры в серии "Ведьмак", сообщается на сайте компании."Мы рады сообщить, что работа над ремейком "Ведьмака" продолжается! Именно так, игра, с которой все началось, создается с нуля на движке Unreal Engine 5", — говорится в материале.Поляки добавили, что в настоящее время игра находится на ранней стадии разработки. Над ней работает студия Fool's Theory.Разработчики попросили фанатов "набраться терпения" и заверили, что игра будет создаваться "с максимальной тщательностью и вниманием к деталям".Игра "Ведьмак" про приключения Геральта из Ривии, персонажа из книг Анджея Сапковского стала культовым проектом польской студии. Ее релиз состоялся в октябре 2007 года.
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польша, технологии, в мире
Польша, Технологии, В мире
21:39 26.10.2022
 
В Польше анонсировали ремейк первой видеоигры по "Ведьмаку"

CD Projekt RED объявила о создании ремейка первой видеоигры в серии "Ведьмак"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетитель компьютерного клуба. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Польская студия разработчиков видеоигр CD Projekt RED анонсировала работу над ремейком первой игры в серии "Ведьмак", сообщается на сайте компании.
"Мы рады сообщить, что работа над ремейком "Ведьмака" продолжается! Именно так, игра, с которой все началось, создается с нуля на движке Unreal Engine 5", — говорится в материале.
Поляки добавили, что в настоящее время игра находится на ранней стадии разработки. Над ней работает студия Fool's Theory.
Разработчики попросили фанатов "набраться терпения" и заверили, что игра будет создаваться "с максимальной тщательностью и вниманием к деталям".
Игра "Ведьмак" про приключения Геральта из Ривии, персонажа из книг Анджея Сапковского стала культовым проектом польской студии. Ее релиз состоялся в октябре 2007 года.
Кадр из сериала Ведьмак
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