https://ria.ru/20221026/ustav-1827008204.html
Новый устав Компартии КНР укрепит народную демократию, заявил посол Китая
Новый устав Компартии КНР укрепит народную демократию, заявил посол Китая - РИА Новости, 26.10.2022
Новый устав Компартии КНР укрепит народную демократию, заявил посол Китая
Новый устав Компартии Китая включил в себя тезисы о развитии народной демократии и общих для всего человечества ценностей, сказал посол КНР в России Чжан... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:57
2022-10-26T17:57
2022-10-26T17:57
в мире
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый устав Компартии Китая включил в себя тезисы о развитии народной демократии и общих для всего человечества ценностей, сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, комментируя обновленный устав партии, полный текст которого опубликовало в среду агентство Синьхуа."С 16 по 22 октября в Пекине торжественно прошел XX всекитайский съезд Компартии Китая. Это очень важное мероприятие, которое состоялось в ключевой момент, когда весь китайский народ со всеми его этническими группами под руководством КПК вступает на тропу осуществления целей второго столетия", - сказал Чжан Ханьхуэй.Съезд избрал новый состав ЦК КПК, а также состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, принял резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к Уставу партии."В обновленный устав вошли такие аспекты, как развитие народной демократии, общих ценностей для всего человечества, боевого духа и повышение умения вести борьбу, а также движение к социальным преобразованиям через революционное самопреобразование партии. Все это показало достижения партии в сфере теоретических, практических и институциональных инноваций, полученные со времен XIX съезда", - сказал посол.Он также выразил уверенность, что "все утвержденные XX съездом партии решения и планы, равно как и все его результаты, непременно будут играть чрезвычайно важную руководящую и гарантирующую роль во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства, всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации и в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой".
https://ria.ru/20221026/perspektivy-1826802620.html
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в мире, чжан ханьхуэй, китай, россия, пекин
В мире, Чжан Ханьхуэй, Китай, Россия, Пекин
Новый устав Компартии КНР укрепит народную демократию, заявил посол Китая
Посол Китая в России Ханьхуэй: новый устав Компартии КНР укрепит народную демократию
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Новый устав Компартии Китая включил в себя тезисы о развитии народной демократии и общих для всего человечества ценностей, сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, комментируя обновленный устав партии, полный текст которого опубликовало
в среду агентство Синьхуа.
"С 16 по 22 октября в Пекине
торжественно прошел XX всекитайский съезд Компартии Китая. Это очень важное мероприятие, которое состоялось в ключевой момент, когда весь китайский народ со всеми его этническими группами под руководством КПК вступает на тропу осуществления целей второго столетия", - сказал Чжан Ханьхуэй.
Съезд избрал новый состав ЦК КПК, а также состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, принял резолюцию по докладу ЦК КПК 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к Уставу партии.
"В обновленный устав вошли такие аспекты, как развитие народной демократии, общих ценностей для всего человечества, боевого духа и повышение умения вести борьбу, а также движение к социальным преобразованиям через революционное самопреобразование партии. Все это показало достижения партии в сфере теоретических, практических и институциональных инноваций, полученные со времен XIX съезда", - сказал посол.
Он также выразил уверенность, что "все утвержденные XX съездом партии решения и планы, равно как и все его результаты, непременно будут играть чрезвычайно важную руководящую и гарантирующую роль во всестороннем строительстве модернизированного социалистического государства, всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации и в завоевании новых побед в деле социализма с китайской спецификой".