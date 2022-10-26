https://ria.ru/20221026/unizhenie-1826804074.html

Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico

Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico - РИА Новости, 26.10.2022

Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон унизит канцлера Германии Олафа Шольца, если откажет ему в совместной пресс-конференции после сегодняшних переговоров в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T06:44

2022-10-26T06:44

2022-10-26T10:31

в мире

эммануэль макрон

виктор орбан

берлин (город)

германия

париж

олаф шольц

франция

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон унизит канцлера Германии Олафа Шольца, если откажет ему в совместной пресс-конференции после сегодняшних переговоров в Париже, пишет Politico.По информации издания, вчера Берлин анонсировал встречу лидеров двух стран с журналистами, но Елисейский дворец вскоре заявил, что мероприятие не запланировано.Газета констатировала, что отношения между Макроном и Шольцем охладели до такой степени, что они спорят даже из-за планов совместного общения с прессой.На прошлой неделе The Telegraph сообщала, что курс Шольца на поддержку национальной энергетики вызвал ярость у Макрона. В Париже возмутились из-за того, что Берлин не провел предварительные консультации с ближайшим партнером по ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию. Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем, а пресс-секретарь канцлера признал, что Франция и Германия не могут достичь единой позиции по некоторым вопросам.

https://ria.ru/20221025/es-1826690329.html

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в мире, эммануэль макрон, виктор орбан, берлин (город), германия, париж, олаф шольц, франция