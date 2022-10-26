Рейтинг@Mail.ru
Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/unizhenie-1826804074.html
Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico
Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico - РИА Новости, 26.10.2022
Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico
Президент Франции Эммануэль Макрон унизит канцлера Германии Олафа Шольца, если откажет ему в совместной пресс-конференции после сегодняшних переговоров в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T06:44
2022-10-26T10:31
в мире
эммануэль макрон
виктор орбан
берлин (город)
германия
париж
олаф шольц
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_122:0:2704:1453_1920x0_80_0_0_f9e35583000122b0983ddff0da3f94c7.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон унизит канцлера Германии Олафа Шольца, если откажет ему в совместной пресс-конференции после сегодняшних переговоров в Париже, пишет Politico.По информации издания, вчера Берлин анонсировал встречу лидеров двух стран с журналистами, но Елисейский дворец вскоре заявил, что мероприятие не запланировано.Газета констатировала, что отношения между Макроном и Шольцем охладели до такой степени, что они спорят даже из-за планов совместного общения с прессой.На прошлой неделе The Telegraph сообщала, что курс Шольца на поддержку национальной энергетики вызвал ярость у Макрона. В Париже возмутились из-за того, что Берлин не провел предварительные консультации с ближайшим партнером по ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию. Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем, а пресс-секретарь канцлера признал, что Франция и Германия не могут достичь единой позиции по некоторым вопросам.
https://ria.ru/20221025/es-1826690329.html
берлин (город)
германия
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c24d4f3f5c55506f0654e1cb827a92f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, виктор орбан, берлин (город), германия, париж, олаф шольц, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, Берлин (город), Германия, Париж, Олаф Шольц, Франция
06:44 26.10.2022 (обновлено: 10:31 26.10.2022)
 
Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico

Politico: Макрон унизит Шольца, если откажет ему в совместной пресс-конференции в Париже

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон унизит канцлера Германии Олафа Шольца, если откажет ему в совместной пресс-конференции после сегодняшних переговоров в Париже, пишет Politico.
По информации издания, вчера Берлин анонсировал встречу лидеров двух стран с журналистами, но Елисейский дворец вскоре заявил, что мероприятие не запланировано.

"Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца", — говорится в публикации.

Газета констатировала, что отношения между Макроном и Шольцем охладели до такой степени, что они спорят даже из-за планов совместного общения с прессой.
"Отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это политическая тактика, которую обычно используют в качестве упрека. Так недавно поступил Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Берлин", — отметила Politico.
На прошлой неделе The Telegraph сообщала, что курс Шольца на поддержку национальной энергетики вызвал ярость у Макрона. В Париже возмутились из-за того, что Берлин не провел предварительные консультации с ближайшим партнером по ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию. Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем, а пресс-секретарь канцлера признал, что Франция и Германия не могут достичь единой позиции по некоторым вопросам.
Флаги Германии и Франции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 16:41
Во Франции заявили о расколе в отношениях с Германией
 
В миреЭммануэль МакронВиктор ОрбанБерлин (город)ГерманияПарижОлаф ШольцФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала