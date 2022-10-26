06:44 26.10.2022 (обновлено: 10:31 26.10.2022)
Макрон собирается унизить Шольца в Париже, пишет Politico
Politico: Макрон унизит Шольца, если откажет ему в совместной пресс-конференции в Париже
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон унизит канцлера Германии Олафа Шольца, если откажет ему в совместной пресс-конференции после сегодняшних переговоров в Париже, пишет Politico.
По информации издания, вчера Берлин анонсировал встречу лидеров двух стран с журналистами, но Елисейский дворец вскоре заявил, что мероприятие не запланировано.
"Если эти сведения подтвердятся, случившееся станет большим оскорблением для Шольца", — говорится в публикации.
Газета констатировала, что отношения между Макроном и Шольцем охладели до такой степени, что они спорят даже из-за планов совместного общения с прессой.
"Отказ в проведении пресс-конференции прибывшему с визитом лидеру — это политическая тактика, которую обычно используют в качестве упрека. Так недавно поступил Шольц, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Берлин", — отметила Politico.
На прошлой неделе The Telegraph сообщала, что курс Шольца на поддержку национальной энергетики вызвал ярость у Макрона. В Париже возмутились из-за того, что Берлин не провел предварительные консультации с ближайшим партнером по ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию. Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем, а пресс-секретарь канцлера признал, что Франция и Германия не могут достичь единой позиции по некоторым вопросам.