12:51 26.10.2022 (обновлено: 13:20 26.10.2022)
Украина надеется на вступление в Евросоюз через два года
Министр экономики Украины Свириденко считает, что страну примут в Евросоюз через два года
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинский министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина хочет обеспечить полную интеграцию страны во внутренние рынки ЕС уже сейчас, до вступления в объединение, которое, по ее мнению, может состояться через два года.
"Мы делаем все, чтобы ускорить вступление в ЕС. Возможно, это звучит очень амбициозно, но мы видим для себя срок в два года, за который мы должны пройти путь от кандидата до полноправного члена Евросоюза ... Мы хотим обеспечить полную интеграцию Украины во внутренние рынки ЕС уже сейчас, еще до вступления. На повестке дня - продолжение полного доступа украинских товаров на западные рынки. Чтобы наши предприниматели могли рассчитывать на такой доступ в ближайшие два года", - заявила она во время встречи с представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации, сообщает официальный сайт кабмина Украины.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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