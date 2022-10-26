https://ria.ru/20221026/ukraina-1826865546.html

Французы указали на действие Зеленского, которое их больше всего бесит

Французы указали на действие Зеленского, которое их больше всего бесит - РИА Новости, 26.10.2022

Французы указали на действие Зеленского, которое их больше всего бесит

Читателей французской газеты Le Figaro взбесило новое требование Владимира Зеленского выделить Украине финансовую помощь в размере 38 миллиардов долларов. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:06

2022-10-26T12:06

2022-10-26T12:42

в мире

владимир зеленский

санта-клаус

кристалина георгиева

украина

сша

киев

еврокомиссия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro взбесило новое требование Владимира Зеленского выделить Украине финансовую помощь в размере 38 миллиардов долларов."Зеленскому нужно объяснить, что французы не собираются платить за войну, которую он сам же и развязал. Каждый сам за себя, хватит копаться в наших карманах", — написал один из пользователей."Это война, финансируемая из США. Французы уже разорены из-за некомпетентности наших политиков", — добавил еще один читатель."На протяжении восьми месяцев он роется в наших карманах. Может, пора уже остановить его?" — предложил четвертый пользователь."Пусть оставит себе этот список Санта-Клауса, хотя страны Запада сами выбрали роль спонсора идиотских идей Зеленского. Я не буду платить из своего кармана за чужие амбиции", — подчеркнул пятый."Зеленский — маленькая марионетка США. До каких пор он будет подставлять украинский народ ради американцев и британцев? Это чистое безумие, которое выводит из равновесия", — заключили читатели.В середине октября Зеленский выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для покрытия бюджетного дефицита следующем году Украине нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценивает потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.В Еврокомисси заявляли, что в этом году страны ЕС и европейские финансовые институты выделили Киеву почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.

https://ria.ru/20221026/oshibka-1826799166.html

https://ria.ru/20221026/evropa-1826833203.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, санта-клаус, кристалина георгиева, украина, сша, киев, еврокомиссия, мвф