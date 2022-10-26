12:06 26.10.2022 (обновлено: 12:42 26.10.2022)
Французы указали на действие Зеленского, которое их больше всего бесит
Читателей Le Figaro возмутило требование Зеленского выделить Киеву 38 миллиардов долларов
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro взбесило новое требование Владимира Зеленского выделить Украине финансовую помощь в размере 38 миллиардов долларов.
"Зеленскому нужно объяснить, что французы не собираются платить за войну, которую он сам же и развязал. Каждый сам за себя, хватит копаться в наших карманах", — написал один из пользователей.
"Я один заметил, что Зеленский не правит, а ограничивается требованием помощи и денег? Кто же дал ему этот список требований?" — задался вопросом другой комментатор.
"Это война, финансируемая из США. Французы уже разорены из-за некомпетентности наших политиков", — добавил еще один читатель.
"На протяжении восьми месяцев он роется в наших карманах. Может, пора уже остановить его?" — предложил четвертый пользователь.
"Пусть оставит себе этот список Санта-Клауса, хотя страны Запада сами выбрали роль спонсора идиотских идей Зеленского. Я не буду платить из своего кармана за чужие амбиции", — подчеркнул пятый.
"Зеленский — маленькая марионетка США. До каких пор он будет подставлять украинский народ ради американцев и британцев? Это чистое безумие, которое выводит из равновесия", — заключили читатели.
В середине октября Зеленский выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для покрытия бюджетного дефицита следующем году Украине нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценивает потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.
В Еврокомисси заявляли, что в этом году страны ЕС и европейские финансовые институты выделили Киеву почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.