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Французы указали на действие Зеленского, которое их больше всего бесит - РИА Новости, 26.10.2022
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Французы указали на действие Зеленского, которое их больше всего бесит
Французы указали на действие Зеленского, которое их больше всего бесит - РИА Новости, 26.10.2022
Французы указали на действие Зеленского, которое их больше всего бесит
Читателей французской газеты Le Figaro взбесило новое требование Владимира Зеленского выделить Украине финансовую помощь в размере 38 миллиардов долларов. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:06
2022-10-26T12:42
в мире
владимир зеленский
санта-клаус
кристалина георгиева
украина
сша
киев
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro взбесило новое требование Владимира Зеленского выделить Украине финансовую помощь в размере 38 миллиардов долларов."Зеленскому нужно объяснить, что французы не собираются платить за войну, которую он сам же и развязал. Каждый сам за себя, хватит копаться в наших карманах", — написал один из пользователей."Это война, финансируемая из США. Французы уже разорены из-за некомпетентности наших политиков", — добавил еще один читатель."На протяжении восьми месяцев он роется в наших карманах. Может, пора уже остановить его?" — предложил четвертый пользователь."Пусть оставит себе этот список Санта-Клауса, хотя страны Запада сами выбрали роль спонсора идиотских идей Зеленского. Я не буду платить из своего кармана за чужие амбиции", — подчеркнул пятый."Зеленский — маленькая марионетка США. До каких пор он будет подставлять украинский народ ради американцев и британцев? Это чистое безумие, которое выводит из равновесия", — заключили читатели.В середине октября Зеленский выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для покрытия бюджетного дефицита следующем году Украине нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценивает потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.В Еврокомисси заявляли, что в этом году страны ЕС и европейские финансовые институты выделили Киеву почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.
https://ria.ru/20221026/oshibka-1826799166.html
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в мире, владимир зеленский, санта-клаус, кристалина георгиева, украина, сша, киев, еврокомиссия, мвф
В мире, Владимир Зеленский, Санта-Клаус, Кристалина Георгиева, Украина, США, Киев, Еврокомиссия, МВФ
12:06 26.10.2022 (обновлено: 12:42 26.10.2022)
 
Французы указали на действие Зеленского, которое их больше всего бесит

Читателей Le Figaro возмутило требование Зеленского выделить Киеву 38 миллиардов долларов

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro взбесило новое требование Владимира Зеленского выделить Украине финансовую помощь в размере 38 миллиардов долларов.
"Зеленскому нужно объяснить, что французы не собираются платить за войну, которую он сам же и развязал. Каждый сам за себя, хватит копаться в наших карманах", — написал один из пользователей.

"Я один заметил, что Зеленский не правит, а ограничивается требованием помощи и денег? Кто же дал ему этот список требований?" — задался вопросом другой комментатор.

"Это война, финансируемая из США. Французы уже разорены из-за некомпетентности наших политиков", — добавил еще один читатель.
"На протяжении восьми месяцев он роется в наших карманах. Может, пора уже остановить его?" — предложил четвертый пользователь.
"Пусть оставит себе этот список Санта-Клауса, хотя страны Запада сами выбрали роль спонсора идиотских идей Зеленского. Я не буду платить из своего кармана за чужие амбиции", — подчеркнул пятый.
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"Зеленский — маленькая марионетка США. До каких пор он будет подставлять украинский народ ради американцев и британцев? Это чистое безумие, которое выводит из равновесия", — заключили читатели.
В середине октября Зеленский выступил на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда и заявил, что для покрытия бюджетного дефицита следующем году Украине нужно 38 миллиардов долларов. При этом МВФ оценивает потребность Украины во внешнем финансировании в три-четыре миллиарда в месяц.
В Еврокомисси заявляли, что в этом году страны ЕС и европейские финансовые институты выделили Киеву почти 20 миллиардов евро, не считая военных поставок.
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В миреВладимир ЗеленскийСанта-КлаусКристалина ГеоргиеваУкраинаСШАКиевЕврокомиссияМВФ
 
 
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