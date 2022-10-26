https://ria.ru/20221026/ugroza-1826969625.html

Минобороны Белоруссии заявило, что не видит явной угрозы на границе

Минобороны Белоруссии заявило, что не видит явной угрозы на границе - РИА Новости, 26.10.2022

Минобороны Белоруссии заявило, что не видит явной угрозы на границе

Белоруссия не видит явной угрозы создания наступательных группировок на границе, заявил в среду белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:20

2022-10-26T16:20

2022-10-26T16:20

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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Белоруссия не видит явной угрозы создания наступательных группировок на границе, заявил в среду белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин."Несмотря на определенную тревожность, хочу подчеркнуть: на сегодня явной угрозы создания наступательных группировок мы пока не видим. Но мы это все очень внимательно отслеживаем и реагируем", - приводит его слова агентство Белта.Министр отметил, что аналитическая информация о ситуации постоянно собирается. "Мы оцениваем обстановку, которая складывается вокруг нашего государства. Прежде всего оцениваем возможные вызовы и угрозы военной безопасности Беларуси", - уточнил он."На совещании, которое проводил глава государства с военным блоком, он поставил задачу доложить общественности, людям всю ту правдивую, реальную обстановку, которая сложилась вокруг нашей страны", - напомнил Хренин.Он констатировал, что военно-политическая обстановка складывается непростая. "Она развивается под влиянием беспрецедентного геополитического противоборства между Российской Федерацией и так называемым коллективным Западом во главе с США", - добавил Хренин.

https://ria.ru/20221026/bespokoystvo-1826962532.html

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белоруссия, министерство обороны белоруссии, в мире