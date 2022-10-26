https://ria.ru/20221026/ucheniya-1826931727.html

В ходе учений проверили подготовленность военного управления, заявил Кремль

В ходе учений проверили подготовленность военного управления, заявил Кремль - РИА Новости, 26.10.2022

В ходе учений проверили подготовленность военного управления, заявил Кремль

Проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава была проведена в ходе тренировки сил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:48

2022-10-26T14:48

2022-10-26T14:49

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава была проведена в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, за которой в среду наблюдал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля."В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Путин из ситуационного центра в Кремле понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу. Предыдущие учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет под руководством Путина прошли 19 февраля.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826930474.html

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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, россия