14:48 26.10.2022 (обновлено: 14:49 26.10.2022)
В ходе учений проверили подготовленность военного управления, заявил Кремль
В Кремле заявили об учениях сил стратегического сдерживания для выявления подготовленности
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет
Президент РФ Владимир Путин проводит тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава была проведена в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, за которой в среду наблюдал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
"В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин из ситуационного центра в Кремле понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу. Предыдущие учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет под руководством Путина прошли 19 февраля.