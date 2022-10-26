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В ходе учений проверили подготовленность военного управления, заявил Кремль - РИА Новости, 26.10.2022
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В ходе учений проверили подготовленность военного управления, заявил Кремль
В ходе учений проверили подготовленность военного управления, заявил Кремль - РИА Новости, 26.10.2022
В ходе учений проверили подготовленность военного управления, заявил Кремль
Проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава была проведена в ходе тренировки сил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:48
2022-10-26T14:49
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава была проведена в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, за которой в среду наблюдал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля."В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Путин из ситуационного центра в Кремле понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу. Предыдущие учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет под руководством Путина прошли 19 февраля.
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безопасность, владимир путин, сергей шойгу, россия
Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия
14:48 26.10.2022 (обновлено: 14:49 26.10.2022)
 
В ходе учений проверили подготовленность военного управления, заявил Кремль

В Кремле заявили об учениях сил стратегического сдерживания для выявления подготовленности

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет
Президент РФ Владимир Путин проводит тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин проводит тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава была проведена в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, за которой в среду наблюдал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
"В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин из ситуационного центра в Кремле понаблюдал за тренировкой сил стратегического сдерживания и заслушал доклад главы Минобороны Сергея Шойгу. Предыдущие учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет под руководством Путина прошли 19 февраля.
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