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США превратили Украину в поле битвы с Россией, заявил посол Антонов - РИА Новости, 26.10.2022
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США превратили Украину в поле битвы с Россией, заявил посол Антонов
США превратили Украину в поле битвы с Россией, заявил посол Антонов - РИА Новости, 26.10.2022
США превратили Украину в поле битвы с Россией, заявил посол Антонов
Российские дипломаты обратили внимание американских чиновников на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине, РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T21:17
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Российские дипломаты обратили внимание американских чиновников на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине, прямое вовлечение бойцов США в конфликт приведет к катастрофе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США. Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как заявил высокопоставленный дипломат, РФ не намерена мириться с положением вещей, когда на рубежах страны нарастают военные угрозы. "Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона", - добавил Антонов."Хотя сегодня трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с нами, остается надеяться, что Белый дом и Пентагон все же в состоянии остановиться у опасной черты", - заявил Антонов.Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, а ее командир, как сообщалось, заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране.
https://ria.ru/20221026/ssha-1827038631.html
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сша, россия, украина, в мире
США, Россия, Украина, В мире
21:17 26.10.2022 (обновлено: 22:35 26.10.2022)
 
США превратили Украину в поле битвы с Россией, заявил посол Антонов

Антонов: российские дипломаты заявили о недопустимости участия США в боях на Украине

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Российские дипломаты обратили внимание американских чиновников на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине, прямое вовлечение бойцов США в конфликт приведет к катастрофе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США. Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
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Как заявил высокопоставленный дипломат, РФ не намерена мириться с положением вещей, когда на рубежах страны нарастают военные угрозы. "Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона", - добавил Антонов.
"Хотя сегодня трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с нами, остается надеяться, что Белый дом и Пентагон все же в состоянии остановиться у опасной черты", - заявил Антонов.
Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, а ее командир, как сообщалось, заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране.
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