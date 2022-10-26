https://ria.ru/20221026/uchastie-1827048560.html

США превратили Украину в поле битвы с Россией, заявил посол Антонов

США превратили Украину в поле битвы с Россией, заявил посол Антонов - РИА Новости, 26.10.2022

США превратили Украину в поле битвы с Россией, заявил посол Антонов

Российские дипломаты обратили внимание американских чиновников на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине, РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:17

2022-10-26T21:17

2022-10-26T22:35

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Российские дипломаты обратили внимание американских чиновников на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине, прямое вовлечение бойцов США в конфликт приведет к катастрофе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США. Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Как заявил высокопоставленный дипломат, РФ не намерена мириться с положением вещей, когда на рубежах страны нарастают военные угрозы. "Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона", - добавил Антонов."Хотя сегодня трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с нами, остается надеяться, что Белый дом и Пентагон все же в состоянии остановиться у опасной черты", - заявил Антонов.Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, а ее командир, как сообщалось, заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране.

https://ria.ru/20221026/ssha-1827038631.html

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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сша, россия, украина, в мире