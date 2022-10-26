21:17 26.10.2022 (обновлено: 22:35 26.10.2022)
США превратили Украину в поле битвы с Россией, заявил посол Антонов
Антонов: российские дипломаты заявили о недопустимости участия США в боях на Украине
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Российские дипломаты обратили внимание американских чиновников на недопустимость заявлений армейских командиров США о готовности подключиться к боям на Украине, прямое вовлечение бойцов США в конфликт приведет к катастрофе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы уже в официальном порядке обратили внимание высокопоставленных американских чиновников на недопустимость бравурных заявлений армейских командиров США. Вашингтон все больше вовлекается в конфликт на Украине, превратив территорию страны в поле битвы с Россией", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
Как заявил высокопоставленный дипломат, РФ не намерена мириться с положением вещей, когда на рубежах страны нарастают военные угрозы. "Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона", - добавил Антонов.
"Хотя сегодня трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с нами, остается надеяться, что Белый дом и Пентагон все же в состоянии остановиться у опасной черты", - заявил Антонов.
Ранее Соединенные Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях, а ее командир, как сообщалось, заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране.
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