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Турция надеется на положительный исход переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 26.10.2022
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Турция надеется на положительный исход переговоров по зерновой сделке
Турция надеется на положительный исход переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 26.10.2022
Турция надеется на положительный исход переговоров по зерновой сделке
Турция надеется, что переговоры по продлению продуктовой сделки завершатся положительно, видит от сторон конструктивный подход, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:04
2022-10-26T18:04
турция
россия
стамбул
антониу гутерреш
владимир путин
стефан дюжаррик
оон
экономика
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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Турция надеется, что переговоры по продлению продуктовой сделки завершатся положительно, видит от сторон конструктивный подход, заявил РИА Новости источник в Стамбуле.Срок действия продуктовой сделки завершается 19 ноября."Я сейчас ничего конкретного вам сказать не могу. Могу сказать только, что переговоры идут, детали не раскрываем. Мы надеемся, что они завершатся положительно. Это все, что я вам могу сейчас сказать", - сказал собеседник агентства.На вопрос, видит ли он конструктивный подход от сторон в переговорном процессе, собеседник ответил утвердительно."Да, все наши старания сейчас направлены на то, чтобы решать существующие проблемы, чтобы механизм не останавливался", - уточнил источник.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20221026/turtsiya-1826997410.html
https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html
https://ria.ru/20221024/erdogan-1826156843.html
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турция, россия, стамбул, антониу гутерреш, владимир путин, стефан дюжаррик, оон, экономика
Турция, Россия, Стамбул, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, ООН, Экономика
18:04 26.10.2022
 
Турция надеется на положительный исход переговоров по зерновой сделке

Турция надеется, что переговоры по продлению продуктовой сделки завершатся успешно

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Турция надеется, что переговоры по продлению продуктовой сделки завершатся положительно, видит от сторон конструктивный подход, заявил РИА Новости источник в Стамбуле.
Срок действия продуктовой сделки завершается 19 ноября.
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"Я сейчас ничего конкретного вам сказать не могу. Могу сказать только, что переговоры идут, детали не раскрываем. Мы надеемся, что они завершатся положительно. Это все, что я вам могу сейчас сказать", - сказал собеседник агентства.
На вопрос, видит ли он конструктивный подход от сторон в переговорном процессе, собеседник ответил утвердительно.
"Да, все наши старания сейчас направлены на то, чтобы решать существующие проблемы, чтобы механизм не останавливался", - уточнил источник.
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Продуктовая сделка помогла снизить цены на зерно в мире, заявили в ЮНКТАД
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
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ТурцияРоссияСтамбулАнтониу ГутеррешВладимир ПутинСтефан ДюжаррикООНЭкономика
 
 
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