https://ria.ru/20221026/turtsiya-1827010492.html

Турция надеется на положительный исход переговоров по зерновой сделке

Турция надеется на положительный исход переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 26.10.2022

Турция надеется на положительный исход переговоров по зерновой сделке

Турция надеется, что переговоры по продлению продуктовой сделки завершатся положительно, видит от сторон конструктивный подход, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:04

2022-10-26T18:04

2022-10-26T18:04

турция

россия

стамбул

антониу гутерреш

владимир путин

стефан дюжаррик

оон

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819132059_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_ed2bbf5c64c1906d5541302882a93ede.jpg

АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Турция надеется, что переговоры по продлению продуктовой сделки завершатся положительно, видит от сторон конструктивный подход, заявил РИА Новости источник в Стамбуле.Срок действия продуктовой сделки завершается 19 ноября."Я сейчас ничего конкретного вам сказать не могу. Могу сказать только, что переговоры идут, детали не раскрываем. Мы надеемся, что они завершатся положительно. Это все, что я вам могу сейчас сказать", - сказал собеседник агентства.На вопрос, видит ли он конструктивный подход от сторон в переговорном процессе, собеседник ответил утвердительно."Да, все наши старания сейчас направлены на то, чтобы решать существующие проблемы, чтобы механизм не останавливался", - уточнил источник.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221026/turtsiya-1826997410.html

https://ria.ru/20220803/zerno-1807084178.html

https://ria.ru/20221024/erdogan-1826156843.html

турция

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, россия, стамбул, антониу гутерреш, владимир путин, стефан дюжаррик, оон, экономика