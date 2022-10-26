https://ria.ru/20221026/turtsiya-1826813024.html

Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник

Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2022

Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник

Переговоры представителей Турции и РФ, касающиеся газа, идут в конструктивном русле, никаких проблем нет, заявил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:26

2022-10-26T08:26

2022-10-26T08:26

экономика

цены на нефть

турция

россия

природный газ

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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Переговоры представителей Турции и РФ, касающиеся газа, идут в конструктивном русле, никаких проблем нет, заявил РИА Новости источник в Анкаре.Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати ранее заявил, что Анкара ждет "хороших новостей" по вопросам отсрочки части платежей за газ из России и возможности скидок на российский газ."На данный момент ведутся переговоры, они проходят в конструктивном русле. Никаких проблем в переговорах нет", - сказал собеседник агентства.Россия - основной поставщик газа в Турцию. Агентство Блумберг ранее сообщало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся о цене, и никаких проблем в этом отношении нет.

https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826609476.html

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экономика, цены на нефть, турция, россия, природный газ