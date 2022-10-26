Рейтинг@Mail.ru
Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/turtsiya-1826813024.html
Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник
Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2022
Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник
Переговоры представителей Турции и РФ, касающиеся газа, идут в конструктивном русле, никаких проблем нет, заявил РИА Новости источник в Анкаре. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:26
2022-10-26T08:26
экономика
цены на нефть
турция
россия
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Переговоры представителей Турции и РФ, касающиеся газа, идут в конструктивном русле, никаких проблем нет, заявил РИА Новости источник в Анкаре.Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати ранее заявил, что Анкара ждет "хороших новостей" по вопросам отсрочки части платежей за газ из России и возможности скидок на российский газ."На данный момент ведутся переговоры, они проходят в конструктивном русле. Никаких проблем в переговорах нет", - сказал собеседник агентства.Россия - основной поставщик газа в Турцию. Агентство Блумберг ранее сообщало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся о цене, и никаких проблем в этом отношении нет.
https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826609476.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, турция, россия, природный газ
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Природный газ
08:26 26.10.2022
 
Турция и Россия не имеют проблем в газовых переговорах, сообщил источник

Источник: переговоры России и Турции в области газа идут конструктивно, проблем нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Переговоры представителей Турции и РФ, касающиеся газа, идут в конструктивном русле, никаких проблем нет, заявил РИА Новости источник в Анкаре.
Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати ранее заявил, что Анкара ждет "хороших новостей" по вопросам отсрочки части платежей за газ из России и возможности скидок на российский газ.
"На данный момент ведутся переговоры, они проходят в конструктивном русле. Никаких проблем в переговорах нет", - сказал собеседник агентства.
Россия - основной поставщик газа в Турцию. Агентство Блумберг ранее сообщало со ссылкой на источники, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители. В свою очередь источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что Турция и Россия обсуждают не отсрочку платежей за российский газ, переговоры ведутся о цене, и никаких проблем в этом отношении нет.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 13:29
Песков заявил о проработке деталей создания газового хаба с Турцией
 
ЭкономикаЦены на нефтьТурцияРоссияПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала